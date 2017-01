Burgemeester Van der Laan heeft longkanker

Bij de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan is uitgezaaide longkanker geconstateerd. Dat heeft de burgemeester zelf bekendgemaakt in een brief aan de “lieve Amsterdammers”.

Van der Laan schrijf:

“Hoewel er de komende tijd meer duidelijk zal worden over de aard en de prognose, lijkt het er op dat de diagnose weinig reden geeft voor optimisme.”

Desondanks zegt hij: “Ik blijf graag nog een poosje uw burgemeester.” Dat wil hij doen in overleg met het college van b en w en de gemeenteraad – “op een manier die recht doet aan de stad en aan het ambt”.

Eind 2013 moest Van der Laan de gemeenteraad melden dat hij werd behandeld voor prostaatkanker en dat hij daarom zijn werkzaamheden af en toe zou onderbreken. De behandeling daarvan was succesvol. Voor zijn huidige aandoening wordt hij behandeld in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.

De brief: