Blok opvolger van Van der Steur op Veiligheid en Justitie

Stef Blok wordt de opvolger van Ard van der Steur als minister van Veiligheid en Justitie. Zijn huidige portefeuille Wonen en Rijksdienst wordt overgenomen door minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA). Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdagochtend bekend.

De minister voor Wonen was al waarnemer op Justitie van 10 tot 20 maart 2015, tussen het aftreden van Ivo Opstelten en het aantreden van Ard van der Steur. Vorige zomer verving Blok tijdelijk minister Plasterk, die een hartoperatie moest ondergaan.

Ingewijden noemden Blok eerder deze week al als meest waarschijnlijke opvolger van minister Van der Steur na een eventueel aftreden. Hij is nog

ruim zes weken ‘missionair’ minister. Na de verkiezingen van 15 maart mag wordt het kabinet demissionair. Dan mag het alleen nog lopende zaken afhandelen en geen controversiële plannen meer maken.

Van der Steur kondigde donderdag zijn vertrek aan in het debat over zijn rol in de ‘bonnetjesaffaire’. Hij voelde in het debat donderdag over de politieke afwikkeling van de Teevendeal niet langer voldoende vertrouwen van de Kamer. “Ik zie, merk en voel dat mijn antwoorden er niet toe doen”, aldus een geëmotioneerde Van der Steur.