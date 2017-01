40 banen weg bij ANWB-winkels vanwege reorganisatie

De ANWB gaat de komende tijd veertig banen schrappen bij de eigen winkels. Volgens een woordvoerder vindt er een herschikking plaats van de managementfuncties, waardoor er 120 van de 160 arbeidsplekken op managementniveau overblijven. Door een besparing op personeelskosten op dit onderdeel moet het resultaat van de verliesdraaiende winkels worden verbeterd.

Daarnaast volgt er een reorganisatie bij het onderdeel dat vanuit Harderwijk ondersteunende diensten voor de winkels verleent, zoals inkoop en logistiek. Dit kantoor lijdt verlies en moet quitte gaan draaien door “optimalisatie van werkprocessen”, zo vertelt de voorlichter. “Daarbij verdwijnen er op dit onderdeel voorlopig geen arbeidsplekken.”

Gezamenlijk leiden de winkels en ondersteunende diensten zo’n 25 miljoen euro verlies, waarbij beide onderdelen voor de helft bijdragen aan het negatieve resultaat. Een beperkt verlies, van 1 euro per lid - ANWB heeft ruim 4 miljoen leden - is volgens de woordvoerder acceptabel, “vanwege de rol die de winkels ze spelen bij het klantencontact, maar 12,5 miljoen euro voor de winkels is teveel”.

Voorlopig zal geen van de 87 winkels sluiten, en zullen er ook geen arbeidsplekken op de winkelvloer verdwijnen, zo laat de organisatie weten. “Maar voor het personeel zal wel het één en ander veranderen. Wat dat precies is, gaan we eerst aan henzelf vertellen.”