Zestienjarige Safia S. krijgt zes jaar celstraf voor steekpartij

Het zestienjarige meisje Safia S. krijgt zes jaar celstraf. Dat melden verschillende Duitse media. De straf is conform de eis van het Duitse federaal parket. Het tienermeisje stak in februari 2016 een Duitse agent neer in Hannover. De agent overleefde de aanval ternauwernood. Later bleek dat S. vanaf zevenjarige leeftijd had opgetreden in video’s met een salafistische prediker.

De rechtbank in de stad Celle kwam tot de conclusie dat Safia S. met haar geweldsdaad gepoogd heeft de terreurgroep Islamitische Staat (IS) te helpen. Dat deden ze onder andere op basis van berichten die op haar telefoon werden gevonden. Safia S. vertrok vorig jaar naar Istanbul in een poging om Syrië binnen te komen. Haar moeder kwam er echter op tijd achter en bracht haar terug naar Duitsland. Toen ze nog in Turkije was heeft ze van IS een missie meegekregen, zegt het Duitse federaal parket.

Volgens de Duitse wetgeving kan een minderjarige tot tien jaar celstraf krijgen. Vanwege haar jonge leeftijd werd het proces grotendeels achter gesloten deuren gehouden. De twintigjarige Mohamad K. werd veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel. Hij kende S. en wist volgens de rechtbank dat zij de daad aan het voorbereiden was, maar vertelde het niet aan de politie.