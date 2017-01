Zes mensen omgekomen bij hevige bosbranden Chili

Bij het blussen van de hevige bosbranden die al weken woeden in Chili zijn vier brandweerlieden en twee agenten omgekomen. Het zuiden van Chili wordt geteisterd door de grootste bosbranden in zeker vijftig jaar.

De afgelopen weken werd zo’n 250.000 hectare verwoest, een gebied ongeveer zo groot als Luxemburg. Meer dan 4.500 mensen zijn geëvacueerd, tientallen mensen raakten gewond en honderden dieren zijn omgekomen.

In het getroffen gebied, zo’n 200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago, zijn veel huizen en meer dan honderd wijngaarden in de as gelegd. Zaterdag werd de noodtoestand uitgeroepen.

Chili heeft andere landen om hulp gevraagd bij de bestrijding van de bosbranden. President Bachelet vroeg onder meer de Verenigde Staten, Brazilië, Peru, Canada, Frankrijk en Spanje om steun.

“We hebben te maken met misschien wel de grootste bosbranden ooit in ons land, maar we hebben de moed om het onder ogen te zien.”

Inmiddels hebben meerdere Zuid-Amerikaanse landen hulp toegezegd, zijn blushelikopters overgevlogen en is geld gedoneerd. Om het vuur te bestrijden hebben de autoriteiten ook een Boeing 747-blusvliegtuig geleend van de Verenigde Staten. Een Amerikaanse instelling financiert de inzet van dat vliegtuig.

De autoriteiten denken dat een deel van de branden is aangestoken. De afgelopen week heeft de politie meer dan tien vermoedelijke brandstichters aangehouden.