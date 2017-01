Woontorens geliefd bij drugscriminelen

De belangrijkste reden om een woontoren te kiezen als opslagplaats voor drugs en wapens is dat de eigenaren daarvan relatief anoniem in- en uit kunnen lopen, aldus woordvoerder Yvette de Rave van de politie Rotterdam-Rijnmond.

„Een appartement in een grote woontoren is toch iets anders dan een rijtjeshuis in een straat waarbij je bij iedereen door het raam naar binnen kunt kijken”.

Op zich kan een drugscrimineel zijn voorraad net zo goed opslaan in een loods op een bedrijventerrein. „Dat gebeurt ook, want daar kunnen ze ook ongezien hun gang gaan. Maar omdat de stad steeds meer woontorens telt, zie je dat ze die ook steeds vaker gaan gebruiken als opslagplaats voor hun handel.”

Afgelopen week rolde de politie drie keer achterelkaar verborgen schuilplaatsen in woontorens op. Alle drie de flats staan in Rotterdam-Zuid. De eerste vangst deed de politie in een luxe appartementencomplex. Daar bleek een Rotterdammer vuurwapens, een geluidsdemper, kogels, 1,5 kilo hard drugs en 2,5 kilo versnijdingsmiddelen te verbergen.

Diezelfde dag pakte de politie twee Rotterdammers op in de parkeergarage onder een woontoren op de kop van Zuid. Een van de twee wilde op de vlucht slaan toen hij de politie zag, zegt De Rave. Hij bleek een rugzak vol geld bij zich te hebben. Er zat 32.000 euro in. Na doorzoeking van zijn appartement bleek daar nog eens 39.000 euro pus een geldtelmachine te liggen. Ook bleek hij drie auto’s te bezitten en een reeks zeer dure horloges.

Een dag later lichtte de politie een Rotterdammer van zijn bed in een appartementencomplex in Feijenoord. Hij bleek daar drugs, versnijdingsmiddelen en 26.000 euro aan contanten te verbergen.

Afgelopen week pakte de politie drie Rotterdammers op na een schietpartij bij de Vuurplaat, een straat die zich ook in Rotterdam-Zuid bevindt. „We onderzoeken de aanleiding nog”, zegt De Rave. „Maar we weten natuurlijk dat schietpartijen vaak het gevolg zijn van ruzies tussen drugshandelaren.”

Eerder maakte de politie bekend een speciaal rechercheteam te hebben geïnstalleerd dat onderzoekt welke verbanden er zijn tussen een reeks van schietpartijen in Rotterdam-Zuid. Tijdens een schietpartij vroeg in de avond speelden de kinderen nog op straat. Het vermoeden bestaat dat het afrekeningen van drugshandelaren betreft en dat er verbanden zijn tussen de daders van de verschillende schietpartijen.