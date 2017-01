Wedergeboorte van koning van het tennis: Federer in finale Australian Open

Het is de wedergeboorte van de koning van het tennis. Roger Federer, genie op leeftijd, is opgestaan na een half jaar afwezigheid door een knieblessure. Donderdag bereikte de Zwitser de finale van de Australian Open door in een meeslepende drie uur durende vijfsetter, vol klassiek enkelhandig backhandtennis, zijn landgenoot Stan Wawrinka te verslaan: 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 en 6-3.

Federer is zondag, op de finaledag van de Australian Open, 35 jaar en 174 dagen oud. De slijtage kreeg vat op hem, in het grotendeels verloren seizoen 2016. Het einde van zijn loopbaan leek onherroepelijk te naderen.

Maar uit het niets is er een renaissance, deze twee weken in Melbourne. „Ik had in mijn wildste dromen nooit gedacht dat ik hier zover zou komen”, zei Federer na afloop. „Ik geef hier alles in Australië, als ik de komende vijf maanden niet kan lopen is dat oké.”

Oudste sinds Ken Rosewall

Federer is bij vlagen weer de oude magiër, als in zijn gouden jaren in het vorige decennium. Hij is de oudste speler die de finale van een grandslamtoernooi haalt sinds de Australiër Ken Rosewall. Rosewall was 39 jaar en 310 dagen toen hij in 1974 de eindstrijd van de US Open bereikte.

Er lonkt nu een, bij voorbaat, prachtige finale tegen Rafael Nadal, zijn oude rivaal in misschien wel het sterkste tijdperk van het tennis. Nadal, eveneens opgeleefd na een blessureperiode, moet dan vrijdag in de halve finale eerst de Bulgaar Grigor Dimitrov verslaan.

Federer kijkt uit naar een finale met Nadal. „Ik ben zijn nummer één fan”, zei hij. „Ik had niet gedacht dat we hier beiden tot de finale zouden kunnen komen.”

Hij vertelde over de opening van de Rafa Nadal Academy op Mallorca in oktober, waar ze beiden bij waren. Federer, lachend: „Ik speelde met één been, hij had een blessure. We tennisten wat met junioren. Dat was het beste wat we konden op dat moment.”

Federer heeft zich opgeladen in het najaar, toen hij genezen was van de knieblessure. Hij oogt ongekend fit op zijn 35ste, ondanks een zeven minuten durende blessurebehandeling aan zijn been aan het begin van de vijfde set. Veelzeggend is dat hij jongere spelers als Kei Nishikori (27) en Wawrinka (31) in Melbourne in vijf sets weet te kraken.

Hij beweegt als een jonge hond naar de hoeken, aan het net, kan mee in de zware baselinerally’s. Zijn sterke service is de sleutel, het fundament onder zijn spel.

Maar in de derde en vierde set viel zijn niveau tegen Wawrinka terug, zijn slagen haperden, zijn servicedominantie viel weg. Een 2-0 voorsprong in sets glipte hem uit de vingers.

Even op de pijnbank

In het begin van de vijfde set lag hij even op de pijnbank, het ritme was er nog niet. Wawrinka kreeg via twee breakpoints kansen om het momentum naar zich toe te trekken. Maar hij faalde op dat moment.

Wawrinka sloeg vervolgens op breakpoint tegen, bij 3-2 achter, een dubbele fout, waarmee hij Federer in het zadel hielp. Die haalde even later de set en de wedstrijd binnen.

Een nieuwe clash tussen Federer en Nadal wacht nu dus mogelijk. In 2011 speelden ze op Roland Garros hun laatste grandslamfinale.