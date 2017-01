Vraagprijs per vierkante meter in Amsterdam fors omhoog

De gemiddelde vraagprijs per vierkante meter van woningen in Amsterdam is in een jaar tijd met ruim 43 procent gestegen, naar 5.000 euro. Dit blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend maakte. Amsterdam laat de rest van Nederland, en ook de andere grote steden, ver achter zich. Gemiddeld steeg in Nederland de gevraagde prijs per vierkante meter tussen december 2015 en december 2016 met krap 4 procent, naar 2.210 euro.

In de drie grote overige steden vroegen verkopers ook bovengemiddeld meer voor hun huizen dan een jaar eerder, maar de stijging is niet zo extreem als in Amsterdam. In Utrecht steeg de gevraagde vierkantemeterprijs in een jaar tijd met ruim 13 procent, naar 3.130 euro. In Den Haag liep de vraagprijs op met 9 procent, naar 2.410 euro. In Rotterdam vroegen verkopers krap 8 procent meer per vierkante meter: 2.110 euro.

Een soortgelijk beeld was te zien in recente CBS-cijfers over verkoopprijzen. In Amsterdam is de woningmarkt het meest overspannen, gevolgd door Utrecht. De verkoopprijzen van bestaande koopwoningen waren in heel Nederland in december 6,7 procent hoger dan een jaar eerder. In Amsterdam bedraagt deze toename ruim 14 procent, in Utrecht krap 12 procent.

De vierkantemeterprijs is in Amsterdam veel sneller gestegen dan de verkoopprijs per woning, omdat woningen in Amsterdam relatief klein zijn.