Vitesse schakelt bekerhouder Feyenoord uit

Vitesse heeft donderdagavond de halve finale van het bekertoernooi bereikt. In de eigen Gelredome won de ploeg uit Arnhem met 2-0 van een matig Feyenoord. Het is voor het eerst sinds 2001 dat Vitesse in de halve finale staat van de KNVB-beker.

Nadat het in een weinig enerverende eerste helft 0-0 was gebleven, kopte de Georgische verdediger Goeram Kasjia in de 55e minuut de 1-0 binnen. Zes minuten later kwam titelverdediger Feyenoord in nog grotere problemen, door de 2-0 van Adnane Tighadouini.

Kuijt

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst probeerde daarna zijn ploeg terug te brengen in de wedstrijd door een kwartier voor tijd Bilal Basaçikoglu en Dirk Kuijt in het spel te brengen. Kuijt was de wedstrijd juist op de bank begonnen, omdat Van Bronckhorst de routinier wilde sparen voor het competitieduel met NEC van aankomende zondag. De wissel haalde weinig uit; beide partijen kwamen ondanks enkele kansen niet meer tot scoren.

Eredivisie-koploper Feyenoord, dat vorig jaar de beker pakte dankzij een 2-1 overwinning in de finale tegen FC Utrecht, had zijn laatste negen bekerduels gewonnen. De Rotterdammers verloren dit seizoen pas één keer van een Nederlandse club: in november was Go Ahead Eagles in Deventer met 1-0 te sterk.