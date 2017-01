Van Tyler Boo moesten ze ‘spelen’ voor de webcam

De dader noemde zich Kelsey Rain, of Tyler Boo, Mel Rain, Kody, Mark Camerons of een van de andere chat-aliassen die nog onschuldiger klinken, zoals ‘A Cat Lover’ of ‘Meow Awesome’. Ruim dertig minderjarige tienermeisjes gingen ervan uit dat achter die naam een leeftijdgenoot schuilging, en chatten terug. Zij werden uiteindelijk aangespoord of zelfs gechanteerd om ‘seksshows’ te geven voor de webcam.

De man die daarvoor volgens het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk is, de 38-jarige Brabander Aydin C., zit al drie jaar in voorarrest. Woensdag begon in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen hem, die nu 72 strafbare feiten omvat. Het merendeel daarvan gaat over een groep van 34 tieners, uit Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen.

Kwetsbare meisjes

Met hen gebeurde in grote lijnen steeds hetzelfde. Ze werden door Kelsey, of hoe hij ook heette, aangespoord om „mee te doen”, te „spelen”. Ze trokken voor de webcam in goed vertrouwen hun bovenkleding uit. Het waren veelal kwetsbare meisjes die op school niet populair waren en hier een vriendin of net iets oudere jongen tegenover zich dachten te hebben. „Ik dacht: nou ja, iedereen doet het en ik ken die persoon niet”, zei een van hen tegen de politie, zo bleek op de zitting donderdag.

Later werden ze dan geconfronteerd met een naaktfoto, een schermafbeelding – die verspreid zou worden onder familie, vrienden en bekenden. Tenzij ze zich voor de webcam uitkleedden, betastten, voorwerpen inbrachten, keer na keer.

„Doe normaal, ik ben 13”, reageerde een van de meisjes nog. Daar gaf de afperser niet om. Het moest, of hun leven zou „een hel” worden. Hij was de „meester”; hij sprak hen aan als „sexy kleine slet”.

Slachtoffers – soms maar 11 jaar toen het contact begon – waren in de rechtbank niet aanwezig. De heftigheid van de feiten leidde ook tot grote omzichtigheid bij de rechters, die alle meisjes met nummers aanduidden. Om die reden liep het OM nog een blauwtje: een video waarin het donderdag de werkwijze van de dader wilde tonen, moest aangepast worden om nog minder tot specifieke personen herleidbaar te zijn.

Een van de slachtoffers van de verdachte zou Amanda Todd zijn. Deze 15-jarige Canadese was zo depressief door de chantage dat ze in oktober 2012 zelfmoord pleegde. Enkele weken daarvoor werd ze wereldberoemd met een YouTube-filmpje waarin ze haar verhaal vertelde.

Maar de zaak van Todd wordt in Amsterdam niet behandeld – die moet, op verzoek van Canada, later in dat land plaatsvinden. Haar naam valt wel meermalen, zoals in een geciteerd dreigement: „Weet je wat er met Amanda Todd is gebeurd?”

Laatste woord

Zo lijken er in de hele zaak lijnen met elkaar verknoopt: aliassen die in talloze dossiers opduiken, Facebookaccounts die aan elkaar gelinkt worden, e-mailadressen en internetrekeningen die vaker gebruikt werden. Allemaal lijken ze te leiden naar Aydin C. Die luisterde twee dagen lang onbewogen naar het feitenrelaas. Hij ontkent „alle aantijgingen” en beriep zich op zijn zwijgrecht. Antwoorden zullen besloten liggen in het pleidooi van zijn advocaat, beloofde hij. Zelf zal hij pas spreken als hij het ‘laatste woord’ krijgt – op een moment in het proces waarop geen wedervragen of onderzoek meer mogelijk zijn.

Twee jaar geleden, begin 2015, liet C. wel van zich horen: toen schreef hij een open brief waarin hij zijn onschuld bepleitte en politie en justitie tunnelvisie verweet. Dat wordt vermoedelijk ook onderdeel van zijn verweer: in politieverklaringen sprak hij over ene Murat en over geldleningen bij de Turkse extreem-rechtse groepering Grijze Wolven.

Zou C. niet achter alle aliassen zitten maar erin geluisd zijn, dan is dat buitengewoon geraffineerd gebeurd – of hij zette zelf dit uitgebreide netwerk van rookgordijnen op, met grote kennis van technologische versleuteling en digitale sluipwegen. Op een deels versleutelde harde schijf, gevonden bij zijn aanhouding in een Brabants bungalowpark, stonden 204.000 afbeeldingen en video’s, waarvan er 137 als kinderporno zijn aangemerkt. Ook vond de recherche op de schijf 5.800 bladwijzers met namen, als een database van slachtoffers en de mensen uit hun omgeving – namen die overeenkwamen met die van de slachtoffers. Het proces duurt nog tot begin maart.