Trump ontketent crisis met Mexico over betaling muur

Terwijl de eerste week van zijn presidentschap nog niet voorbij is, heeft de Amerikaanse president Donald Trump een diepe diplomatieke crisis veroorzaakt met buurland Mexico. President Enrique Peña Nieto heeft zijn bezoek aan Washington afgezegd.

Trump zei op een bijeenkomst van de Republikeinse Partij in Philadelphia dat de afspraak na wederzijds overleg was afgelast, „totdat Mexico de Verenigde Staten weer met respect behandelt”. Peña Nieto maakte duidelijk dat hij dinsdag niet komt uit protest tegen Trumps decreten om migratie uit Mexico tegen te gaan.

Deze week tekende Trump een decreet dat de bouw van een muur aan de grens met Mexico in gang moet zetten. Trump zei tegenover tv-zender ABC dat Mexico die muur zal betalen. Peña Nieto zei van niet.

„Mexico gelooft niet in muren.”

Woordvoerder Sean Spicer van het Witte Huis zei donderdag dat de muur mogelijk zal worden gefinancierd door een invoeraccijns van 20 procent in te stellen op goederen uit Mexico – in strijd met het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA. Dat zou 10 miljard dollar (9,4 miljard euro) moeten opleveren.

Decreet

Trump tekende ook een decreet waarmee de grensbewaking moet worden opgevoerd. Hij liet in het interview met ABC in het midden of de kinderen van migranten zonder verblijfsstatus, die nu nog beschermd worden door de wet, in de VS mogen blijven. In Philadelphia zei Trump dat hij criminele migranten terug zou sturen naar hun land van herkomst.

Mexico is de op twee na grootste handelspartner van de VS, na Canada en China. Voor Mexico zijn de VS veruit de belangrijkste handelspartner. „Ik betreur het besluit van de VS om door te gaan met de bouw van een muur”, liet Peña Nieto weten. „In plaats van dat het ons verenigt, zal het ons verdelen.” Zijn voorganger Vicente Fox zei dat Mexico „nooit zal betalen voor een fucking muur”.

Donald, don't be self-indulgent. Mexico has spoken, we will never ever pay for the #FuckingWall. https://t.co/a79WDY5vlv — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 26, 2017

De diplomatieke rel tussen de buurlanden is uniek. De verhouding tussen Mexico en de VS is al decennia uitstekend. In 1994 sloten Mexico, de VS en Canada het NAFTA-verdrag. Trump voerde campagne tegen dat akkoord, en noemde het donderdag „een ramp”.

„Wie sluit zulke deals? We verliezen miljoenen banen, en illegale migratie kost ons duizenden miljarden. Dat geld verdwijnt naar andere landen.”

Trump maakt werk van een scherpe breuk met het buitenlandbeleid van zijn voorganger Obama. Donderdag werd bekend dat een groot aantal hoge ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken zal worden vervangen.