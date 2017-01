Topadvocaat Wakkie wint weer van Spanjaard in zaak ZED+

Topadvocaat Peter Wakkie mag aanblijven als bestuurder van het Spaans-Russische telecombedrijf ZED+. Dat heeft de Ondernemingskamer donderdag geoordeeld.

Een van de grootaandeelhouders van ZED+, Javier Pérez, had de Ondernemingskamer voor de tweede keer in twee maanden gevraagd Wakkie te ontslaan. Ditmaal omdat Wakkie onderzocht wordt in een justitieel onderzoek in Spanje. Maar de Ondernemingskamer heeft het verzoek van Pérez afgewezen.

Wakkie werd vorige week op het vliegveld in Madrid aangehouden, nadat Pérez vorig jaar aangifte tegen hem deed. Volgens Pérez is Wakkie niet onafhankelijk en bevoordeelt hij de Russische aandeelhouders bij de verkoop van ZED, een bedrijf dat mobiele applicaties zoals ringtones verkoopt.

In 2014 heeft de Ondernemigskamer Wakkie, tevens president-commissaris van TomTom en WoltersKluwer, benoemd als ‘onafhankelijk’ bestuurder van ZED+. Daar hadden de aandeelhouders, de Spaanse familie Pérez en een aantal Russische investeerders, om gevraagd, omdat ze ruzie met elkaar hadden. Vrij snel kreeg Javier Pérez echter wéér ruzie, maar nu met Wakkie.

Het is niet de eerste keer dat Pérez er niet in slaagt Wakkie weg te krijgen. Eind vorig jaar vroeg hij de Ondernemingskamer ook al Wakke te ontslaan. Die oordeelde toen dat Wakkie „geen belangenconflict” had.

Ondertussen is Pérez’ eigen positie binnen het bedrijf aan het verkruimelen. Vorig jaar heeft de Ondernemingskamer hem uit het bestuur van ZED+ gezet, omdat hij „opzettelijk vervalste stukken” heeft ingeleverd bij een Londense rechtbank. En vorige week werd hij door de aandeelhouders ontslagen als directeur van de Spaanse tak van ZED+. Dat ontslag vindt Pérez niet rechtsgeldig.