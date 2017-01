Tostada’s met rundertartaar

Voor wie niet weet wat tostada’s zijn: het zijn niet meer dan krokant gebakken tortilla’s. Harde taco’s zoals wij ze hier in Nederland kennen gebruiken mag dus ook. Wat je erop serveert is een Mexicaanse variant op de steak tartare. Daarom is het van belang dat je vlees van goede kwaliteit is.

Leg de ossenhaas 30 minuten in de vriezer zodat hij wat stevig wordt. Snijd de sjalot heel fijn en laat weken in een kom met koud water terwijl de ossenhaas in de vriezer ligt. Snijd de augurken, de rode peper en de jalapeño klein en hak de tomatillo en de krokante knoflook fijn en doe alles met de uitgelekte sjalot in een kom. Snijd de ossenhaas in blokjes van 5 mm, voeg ze met de theelepel olijfolie toe aan het augurkenmengsel en meng door. Voeg de rodewijnazijn, een snufje zout, een beetje peper, de mosterd en de extra vergine olijfolie toe. Meng door.

Leg 1 tostada (of 2) op elk bord en schep er een lepel tartaarvulling op. Smeer de vulling uit over de gehele oppervlakte. Leg een rauwe eidooier in het midden en bestrooi met zout en peper. Garneer met koriander, plakjes radijs en breddos hot sauce.