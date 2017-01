May met liefdesbeker en picknickmand naar Trump

Om duidelijk te maken dat het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten „met herwonnen zelfvertrouwen samen kunnen leiden”, zoals Theresa May het zegt, heeft de Britse premier het perfecte cadeau voor Donald Trump bedacht.

Als zij hem vrijdag als eerste buitenlandse leider bezoekt in het Witte Huis zal zij een Schotse quaich oftewel liefdesbeker overhandigen, een bokaal van zilver waar op traditionele Schotse bruiloften uit gedronken wordt om het huwelijk te bezegelen. Een uitgekiender symbool voor de wensen van May is moeilijk te bedenken.

Theresa May will give Donald Trump a quaich as a gift tomorrow. What would your alternative Scottish gift be for the president? pic.twitter.com/psG0ImijnC — Michael Gray (@GrayInGlasgow) January 26, 2017

Zij wil dat de bijzondere relatie die het VK denkt met de VS te hebben weer werkelijk bijzonder wordt. May denkt Trump te begrijpen. Zij ziet het ook als haar taak op te komen voor mensen die decennialang zijn gemarginaliseerd door het politieke systeem. Zij wil ook goede banen voor gewone mensen, zonder al te veel poespas. May maakt zich bij haar Conservatieve Partij nog onkwetsbaarder als ze de relatie herstelt die schade opliep onder haar voorganger.

David Cameron was niet de beste Europese vriend van Barack Obama. De Amerikanen vonden dat Cameron niet zijn verplichtingen nakwam en te weinig aan defensie uitgaf. Ook was Obama niet gecharmeerd van het Britse besluit om in de oprichtingsfase steun te verlenen aan de Chinese concurrent van de Wereldbank. Obama merkte dat hij voor Europese zaken beter bij Duitse bondskanselier Angela Merkel terecht kon.

Brexit tot een succes maken

De Britse premier zei voor haar vertrek in het Lagerhuis trots te zijn dat zij zo snel na zijn aantreden Trump ontmoet. Om de rechtervleugel van haar Conservatieve partij tevreden te houden, moest ze ook snel naar Washington. Een invloedrijk deel van Conservatieven denkt dat nauwere banden met de VS vereist zijn om van Brexit een succes te maken. Toen na de overwinning van Trump Nigel Farage bij de Trump Tower opdook en met alle egards ontvangen werd, was May even de controle kwijt. Dat werd verergerd toen Trump zei dat Farage een uitstekende Britse ambassadeur te Washington zou zijn.

Vrijdag als eerste regeringsleider op het Witte Huis aantreden maakt duidelijk dat May weer greep heeft op het Britse buitenlandbeleid en de trans-Atlantische relatie. Het versterkt ook het idee dat May in staat is, tegen de beweringen van economen en experts in, van Brexit een succes te maken. Haar belangrijkste doel is van Trump een harde toezegging te krijgen dat de VS er alles aan doet snel met het VK een handelsakkoord te sluiten, dat in werking treedt zodra de Britten de EU verlaten.

Picknickmand voor Melania

Voor first lady Melania Trump neemt May een picknickmand mee met jam, appelsap, ham en andere typische Engelse streekproducten, alsof May het Witte Huis wil laten proeven dat Britse producten in goede smaak vallen in de VS.

Het bezoek van May aan het Witte Huis past in de zorgvuldig gecultiveerde beeldvorming van de premier. Vorig week kondigde ze in een uitgebreide toespraak in Lancaster House aan dat ze een harde Brexit verlangt waarbij het VK niet met een been in de EU blijft. Maar het VK gaat geen isolationistische koers varen, beloofde May. Global Britain, is het nieuwe credo van de premier.

De wereld zal vrijdag toekijken hoe Global Britain zich verhoudt tot America First, de slogan van Trump. May wil handel met de wereld drijven. Een snel handelsakkoord is politiek belangrijk voor haar, ze heeft deals nodig om te kunnen overtuigen dat Brexit een succes wordt. Zakenman Trump moet beseffen dat hij de beste kaarten heeft. De Amerikaanse economie is de grootste van de wereld. Britse toegang tot de Amerikaanse markt is belangrijker dan andersom. Bovendien, heeft hij Amerikaanse kiezers beloofd de economie juist te beschermen.

Belang sterke Europese Unie

Theresa May zal er in de VS voor waken dat ze niet te ver meegaat in de denkbeelden van Trump. Ze zei voor vertrek dat ze moeilijke onderwerpen en onenigheid niet zal mijden. May zal Trump wijzen op het belang van een sterke NAVO om Europa en de wereld veilig te houden. Ook zal May Trump proberen te overtuigen dat de wereld gebaat is bij een sterke Europese Unie. De Britse premier is in tegenstelling tot Trump overtuigd dat een florerende EU belangrijk is. May ziet de EU na Brexit als een belangrijke zakenpartner en bondgenoot.

Dat juist de leider van het land dat straks uit de EU treedt, als eerste de 45ste Amerikaanse president moet overtuigen van het bestaansrecht van de Unie is voor May meer dan ironisch: het is precies de brugfunctie die zij ambieert.