De droomfinale die niemand zag aankomen

De Williams-zussen, veteranen in het vrouwentennis, laten hun verleden herleven op de Australian Open. Zaterdagochtend Nederlandse tijd treffen Venus (36) en Serena (35) elkaar in de finale van het grandslamtoernooi in Melbourne. Het is alsof de tijd jaren is teruggezet. In 1998 speelden ze, ook in Melbourne, hun eerste onderlinge wedstrijd, in de tweede ronde. Ze waren toen respectievelijk zeventien en zestien jaar. Venus won.

Nu, negentien jaar later, wacht de 28ste ‘Sister Act’. De tenniswereld smult ervan. Het is een eindstrijd die eigenlijk niet meer voor mogelijk werd gehouden, met name door de gezondheid en het sportieve verval bij Venus.

Bij haar werd in 2011 het syndroom van Sjögren vastgesteld, een auto-immuunziekte. Ze trok zich tijdelijk terug uit de sport, zakte weg op de wereldranglijst en leek verloren voor de top. Maar de afgelopen twee jaar knokte ze zich terug, met deze finale als voorlopige bekroning. Serena heerste op haar beurt de afgelopen jaren over het vrouwentennis.

Het staat 16-11 voor Serena

In 2009 speelden ze op Wimbledon hun laatste onderlinge finale in een grand slam – Serena won. „Ze is mijn moeilijkste tegenstander – niemand heeft mij zo vaak verslagen als Venus”, zei Serena woensdagnacht na haar zege (6-2 en 6-1) op de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni. De onderlinge score: 16 tegen 11 in het voordeel van Serena. Venus versloeg in de halve finale haar Amerikaanse landgenote CoCo Vandeweghe in drie sets: 6-7, 6-2 en 6-3.

De Williams-familie staat nu voor een onmogelijk dilemma: voor wie te kiezen? Serena is op een missie, met deze titel zou zij op 23 grandslamzege komen, waarmee ze de Duitse legende Steffi Graf voorbijgaat. Het zou haar de grootste speelster maken in het proftijdperk – sinds 1968. Maar tegelijkertijd wordt Venus de titel als geen ander gegund, door haar lange, zware weg terug naar de top. Het is een wonderlijke wederopstanding, op haar 36ste, negen jaar na haar laatste grandslamzege op Wimbledon. „Wat er ook gebeurt, we hebben gewonnen”, zei Serena.

Venus is de oudste speelster in de finale van een grand slam sinds Martina Navratilova in 1994, zij was toen 37. Venus werd in oktober 1994 prof, op haar veertiende. Samen met Serena is ze een voorbeeld voor de huidige generatie tennissters. Een generatie waar ze, in goede dagen, nog steeds de baas over zijn.