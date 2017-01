Hartige pannekoeken. Afgelopen weken schreef ik over de nieuwste foodtrends en dit was er één van. Nu bracht ik de eerste twee weken van dit jaar door in Rio de Janeiro en toevallig maken ze daar een verdraaid lekkere soort: de tapioca. Een mooie aanleiding om een recept daarvoor met u te delen. We blijven nog even hip doen in dit hoekje van de krant. (In New York zijn de tapioca’s al niet aan te slepen.)

De spierwitte pannekoekjes zijn gemaakt van het zetmeel van de cassavewortel en komen oorspronkelijk uit het noordoosten van Brazilië. Maar ook in Rio vind je overal op straat karretjes waar ze verkocht worden. Made-to-order. Toen ik de eerste keer zag hoe ze gebakken werden, begreep ik er niks van. Hoe kan een droog poedertje, gestrooid in een pannetje, zomaar veranderen in een krokante pannekoek? Zonder vet. Zonder eieren. Zonder vocht.

Nou ja, zonder vocht. Dat is niet helemaal waar. Nadat ik een stuk of tien straattapioca’s had verorberd – steeds maar loerend hoe het precies in z’n werk ging – maar nog steeds verbijsterd was over deze wonderlijke transformatie, legde een Braziliaanse vriend het me uit. Het cassavezetmeel wordt eerst gehydrateerd. Het vocht zit dus al in dat poeder wanneer het in de pan gaat. Tijdens het bakken laat het weer los en lijmt de boel aan elkaar.

In het noordoosten worden tapioca’s zonder beleg gegeten, hooguit met wat gesmolten boter. In Rio de Janeiro krijgen ze meestal een topping. Geraspte kaas is populair, net als kaas, ham en oregano. Kip of kalkoen kan ook, soms aangevuld met tomaten en ui, of ketchup. Maar alles kan in principe. In New York beleggen ze ze met zalm, avocado en wasabi. En de lekkerste tapioca die ik ooit at was er eentje gevuld met (niet verder vertellen…) foie gras.

Ik heb geprobeerd het recept zo helder mogelijk op te schrijven. Het lijkt misschien ingewikkeld, maar dat valt in de praktijk reuze mee. Wie nog twijfelt, adviseer ik om ‘brazilian tapioca’ in te typen op YouTube. Of kijk even op mijn Facebookpagina, waar ik een filmpje heb geplaatst van een tapiocaprinses op de boulevard van Ipanema.

500 gram tapiocazetmeel (tapioca starch, te koop bij Aziatische winkels); een snuf fijn zout; geraspte (goed smeltende) kaas; gesnipperde ham; oregano Doe het tapiocameel en zout in een kom en voeg 500 ml koud water toe. Meng goed met een vork, tot er geen klontjes meer in zitten. Laat een paar uur staan, bij kamertemperatuur. Het zetmeel zal naar de bodem van de kom zinken en het water komt bovenop drijven. Giet voorzichtig zoveel mogelijk water af. Schep de slijmerige pap die overblijft uit de kom in een schone theedoek. Pak de punten van de doek bij elkaar en wring met twee handen al het vocht uit de doek, net zo lang tot u een harde, droge klomp meel overhoudt. (Dat is hard wringen hoor!) Hak de klomp met een vork in stukken en doe deze in een niet ál te fijne zeef. Wrijf het meel boven een schone kom door de zeef tot u poeder overhoudt. Zet alle andere ingrediënten klaar. Verwarm een kleine koekepan met antikleeflaag – 16 cm is een mooi maatje – op matig vuur. Schep een paar lepels tapiocameel in de pan en strijk glad tot een laag van ongeveer 2,5 mm. Oefen niet te veel druk uit tijdens het gladstrijken. Laat 1,5 minuut bakken en flip de pannekoek. Strooi er wat flinters ham, een handje geraspte kaas en een snuf oregano over. Laat nog ongeveer 1 minuut bakken. Vouw de tapioca dubbel en vouw er een servetje omheen. Eet hem uit de hand. Overigens zijn tapioca’s ook lekker met zoet beleg. In Brazilië gaat er vaak gecondenseerde melk of dulce de leche op, al dan niet met geraspte kokos of schijfjes banaan. En een tip van mijn zonen: Nutella.

HAMERSMA’S WIJNTIP ‘Terreni vulcanici.’ Rijpe garganega druiven van de boorden van de Monte Calvarina. Opvallend fris, zacht en zuiver. Fijn wit fruit en een tropensnipper, zich langzaam versmeltend met Janneke’s tapioca. Fattori 2015, Motto Piane, Soave, Italië. QVselect.nl. 14,50 euro