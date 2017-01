Rechter verbiedt executieprocedure Ohio

Een federale rechter heeft donderdag de nieuwe executieprocedure van de Amerikaanse staat Ohio ongrondwettig verklaard. Daardoor zijn de terechtstellingen van drie terdoodveroordeelden uitgesteld. Dat meldt persbureau AP.

Dankzij het vonnis kan de executie van Ronald Phillips niet doorgaan. Phillips vermoordde en verkrachtte in 1993 het driejarige dochtertje van zijn vriendin en zou op 15 februari ter dood worden gebracht. Volgens AP gaat de staat waarschijnlijk in beroep tegen het oordeel van de rechter.

Chemicaliën

In Ohio is sinds 2014 niemand meer ter dood gebracht. Voor de staten die de doodstraf nog toepassen, wordt het steeds moeilijker aan de juiste chemicaliën te komen voor de dodelijke injectie. Bedrijven die de stoffen produceren, willen niet met de doodstraf geassocieerd worden. Met de procedure die rechter Michael R. Merz afkeurde, dacht Ohio in oktober een oplossing te hebben gevonden. Het is onbekend waar de middelen vandaan komen.

De verboden methode behelst het gebruik van een combinatie van drie verschillende chemicaliën. Het eerste verdooft de gevangene, het tweede verlamt hem en het derde stopt zijn hart. Met de vorige procedure, waarbij twee stoffen werden toegediend, stopte de staat na een mislukte executie in 2014. Gevangene Dennis McGuire stierf pas nadat hij 26 minuten had gekreund en naar adem had gehapt.

De advocaten van de drie terdoodveroordeelden die de zaak hadden aangespannen, betoogden dat het verdovingsmiddel, midazolam, niet voldoende verdooft. Dat bleek in 2014 bij de executie van Clayton Lockett in Oklahoma. Lockett kwam tijdens zijn terechtstelling weer bij en overleed pas na ruim drie kwartier.

Rechter Merz oordeelde dat midazolam inderdaad het risico met zich meebrengt op onnodig en buitensporig lijden. Die beslissing is opmerkelijk. In juni 2015 keurde het Hooggerechtshof in een zaak in Oklahoma het gebruik van midazolam en de andere twee executiestoffen nog goed.

Officieel hanteren 31 Amerikaanse staten nog de doodstraf. In veel daarvan geldt in praktijk echter een moratorium. De doodstraf wordt in de Verenigde Staten steeds minder vaak opgelegd en uitgevoerd. Vorig jaar spraken rechters 30 doodvonnissen uit, in 1996 waren dat er nog 315. Het aantal executies daalde van 98 in 1999 naar 20 in 2016.