Ploeterende meesters in het Frans Hals

Als Loek van Wely bij het begin van de tiende ronde van het Tata Steel schaaktoernooi het podium van de Philharmonie in Haarlem op loopt, klinkt een klein maar enthousiast applaus uit de zaal. Met een grijns gaat hij zitten. Een beetje steun kan de Tilburgse grootmeester wel gebruiken. Zes nederlagen en drie remises is de oogst tot dusver en dat is beroerd.

Voor de 25ste keer doet hij mee en niet eerder was hij vooraf zo bescheiden in zijn verwachtingen. „Laten we kijken hoe de eerste paar ronden gaan”, zei hij op de openingsdag, en ja, die eerste ronden bleken een teken aan de wand.

Het uitstapje van Wijk aan Zee naar Haarlem begon in het Frans Hals Museum. Tussen het poseren voor de fotografen door maakte Van Wely een voorlopige balans op. „We hebben hier dertien spelers, allemaal met grote ambities, die fulltime aan schaken werken. En dan is er eentje die denkt dat hij dit niveau nog aankan. En hij is niet alleen de oudste, maar de op een na oudste deelnemer is tien jaar jonger dan hij.”

Enkele gemiste winstkansen

Van Wely is 44. Of dit zijn laatste optreden hier is, weet hij niet. Daar wil hij later over nadenken. Net zoals hij zich bezon voordat hij dit keer de uitnodiging aannam. Hij werd aangemoedigd door het spel dat hij in de loop van 2016 liet zien. Sterke optredens in clubcompetities in Nederland, Duitsland en Spanje zorgden voor een flinke sprong op de wereldranglijst. Ineens stond hij weer 49ste. Toch weet hij niet of zijn beslissing verantwoord was. „Ik poetste mijn rating op tegen heel andere jongens. Dit is niet iets wat je even tussendoor doet, hier moet je het hele jaar voor werken. Soms gaat zoiets goed, soms zit je in de hoek waar de klappen vallen.”

Anish Giri, zijn tegenstander in Haarlem, hoopt nadrukkelijk dat er opnieuw een klap wordt uitgedeeld. Met zijn 22 jaar is hij half zo oud als Van Wely. De schaker uit Den Haag is de nummer tien van de wereld en zijn ambitie vooraf was de eerste prijs. Enkele gemiste winstkansen hebben die plannen doorkruist. Wil hij nog zicht houden op de eindzege, dan zal hij moeten winnen. Maar dan wel met zwart en dat betekent dat hij ook afhankelijk is van de ambities van Van Wely. Wil die een echt gevecht of kiest hij ervoor de schade beperkt te houden? Het wordt een veilig opgezette partij, waarin Giri eenvoudig gelijk spel krijgt. Maar aanknopingspunten voor iets groters zijn er niet. Na 31 zetten is het remise.

Gezinsplanning

Van Wely verlaat de zaal met opnieuw een grijns op het gezicht. Ondanks de tamme partij is er ruimte voor zijn gebruikelijke branie: „De achterban zal wel ontevreden zijn, die schreeuwden om bloed aan de paal.” Maar hij geeft toe dat hij voor een solide aanpak koos in de hoop dat Giri te ver zou gaan in zijn winstpogingen.

Diens gezicht vertelt zijn gevoelens. „Hij speelde heel sober, dat is ongebruikelijk voor hem.” Giri weet dat hij zich over deze partij geen verwijten hoeft te maken. Hij is vooral teleurgesteld omdat hij er zoveel beter voor had kunnen staan. Aan het eind van de dag bezet hij de achtste plaats, op twee volle punten van koploper Wesley So, Van Wely is veertiende en laatste.

Opmerkelijk genoeg zitten Van Wely en Giri, ondanks hun leeftijdsverschil, op gelijke koers in hun gezinsplanning. Allebei werden ze afgelopen jaar voor het eerst vader. Van Wely logeert in Wijk aan Zee samen met zijn vrouw en zoontje Nicklas. Op één hotelkamer. Dat is niet altijd handig als je je geconcentreerd moet voorbereiden, maar hij wil geen verband leggen met zijn tegenvallende optreden. „Tijdens het NK deden we het ook zo, en toen speelde ik goed.”

Giri is in Wijk aan Zee samen met zijn vrouw Sopiko Guramishvili. Omdat zij meespeelt in de Challengers, logeert hun zoontje Daniel bij oma. Van invloed op zijn spel is de nieuwe gezinssituatie volgens Giri niet. Evenmin maakt hij zich zorgen over de nederlagen die zijn vrouw lijdt. „Wat ik wel jammer vind, is dat zij vandaag in Wijk aan Zee speelde. Ik had het nu prettig gevonden als ze hier was geweest.”