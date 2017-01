‘Peter Wakkie ís helemaal niet onafhankelijk’

Javier Pérez heeft er lang op moeten wachten. Al in de zomer van 2015 deed de medeoprichter en grootaandeelhouder van telecombedrijf ZED+ aangifte tegen de Nederlandse topadvocaat Peter Wakkie. De Spanjaard vreesde dat Wakkie ZED+ voor een schijntje wilde verkopen aan bevriende Russen. Vorige week kreeg Pérez zijn zin: Wakkie werd aangehouden op het vliegveld van Madrid en wordt nu onderzocht door de Spaanse autoriteiten.

Pérez en Wakkie kunnen elkaar niet uitstaan. En dat terwijl Wakkie, tevens president-commissaris bij TomTom en WoltersKluwer, juist was aangesteld om het bedrijf van Pérez te redden. ZED+ verkoopt onder meer ringtones en is in Nederland gevestigd.

Toen Pérez in 2014 ruzie kreeg met de Russische medeaandeelhouders van ZED+, vroegen Pérez en de Russen de Ondernemingskamer een ‘onafhankelijk’ bestuurder te benoemen om het conflict op te lossen. Dat werd Peter Wakkie. Behalve de ruzie sussen moest Wakkie een koper zoeken, omdat ZED+ dreigt om te vallen.

Javier Pérez Oprichter ZED+, actief in 70 landen Javier Pérez is de oprichter van de Spaanse tak van ZED+. Het telecombedrijf is naar eigen zeggen actief in 70 landen en doet zaken met 170 telecomproviders.

Maar Wakkie ís helemaal niet onafhankelijk, vindt Pérez, en de Ondernemingskamer zet hem desondanks niet uit zijn functie. Pérez gelooft dat Wakkie de Russen voortrekt bij de verkoop van ZED+, een bedrijf met een jaaromzet van 400 miljoen euro, en doet er nu alles aan om hem weg te krijgen. In 2015 deed Pérez dus al aangifte, en vorig jaar heeft hij de Ondernemingskamer gevraagd Wakkie te ontslaan. Zonder succes.

Pérez (47) is diep teleurgesteld in Nederland. Hij had dit vestigingsland nou juist gekozen vanwege het „betrouwbare rechtssysteem”. Een land waar disputen „snel en efficiënt” kunnen worden opgelost. Hij wenst dat hij met zijn bedrijf nooit was gekomen.

Ondanks de deceptie heeft Pérez zich nóg een keer gewend tot de Ondernemingskamer. Weer vraagt hij Wakkie te vervangen als bestuurder. Ditmaal vanwege diens aanhouding in Spanje. Wakkie wordt immers door justitie onderzocht vanwege het bijna-faillissement van ZED+ in Spanje. Donderdag is de zitting. In een telefonisch interview legt Pérez uit waarom hij niet opgeeft.

Waarom wilt u Peter Wakkie zo graag weg hebben?

„Omdat hij niet onafhankelijk is. We hebben in de zomer van 2015 ontdekt dat Wakkie werkt voor een stichting die gelieerd is aan Michail Fridman, de Highland Marine Stichting. Fridman is de beste vriend van Bambalia, een van de Russische aandeelhouders die ZED+ nu voor weinig geld probeert te kopen. Dat zeggen we ook de hele tijd, maar de Ondernemingskamer doet er niks aan.”

De Ondernemingskamer oordeelde vorige week nog dat Wakkie „geen belangenconflict” heeft.

„Ik ben het absoluut niet eens met die conclusie. Het rare aan die uitspraak is dat de Ondernemingskamer Wakkies arrestatie door de Spaanse justitie niet heeft meegenomen. Hij is verdachte in een fraudeonderzoek. De Ondernemingskamer zet haar reputatie op het spel door Wakkie te beschermen. Een bestuurder die zíj heeft benoemd, wordt gearresteerd door de politie van een ander land in de Europese Unie.”

Wakkie is officieel geen verdachte, maar investigado. Dat betekent dat hij onderwerp is van onderzoek. Tegen NRC zei Wakkie dat hij geen verdachte is „in de Nederlandse betekenis”. Volgens de Spaanse aanklager is de investigado-status vaak het voorstadium van verdachtestatus. Pérez houdt vol dat Wakkie wél verdachte is. „Hij probeert de termen te verdraaien.”

U bent zelf ook onderwerp van onderzoek, zei de Spaanse aanklager vorige week tegen De Telegraaf.

„Dat is niet waar, ik ben juist degene die de aangifte heeft gedaan. Ik ben sceptisch over wat in die krant staat. Deze aanklager spreekt geen woord Engels en aanklagers doen sowieso nooit dit soort publieke uitspraken.”

Terwijl Pérez koste wat kost probeert om Wakkie weg te krijgen, is zijn eigen positie binnen het bedrijf aan het verkruimelen. Vorig jaar heeft de Ondernemingskamer hem uit het bestuur van ZED+ gezet, omdat hij „opzettelijk vervalste stukken” heeft ingeleverd bij een Londense rechtbank. Dat duidt volgens de Ondernemingskamer op een „ernstig gebrek aan integriteit”.

Pérez mocht nog wel directeur blijven van de Spaanse tak van ZED+, Zed Worldwide. Maar afgelopen vrijdag besloten de aandeelhouders hem ook uit deze functie te zetten. Pérez had geprobeerd dat te voorkomen, door de vergadering te sluiten voordat zijn ontslag als agendapunt was behandeld. Maar in zijn afwezigheid hebben de aandeelhouders de vergadering weer geopend.

Ook Pérez’ vader, Juan Pérez, commissaris bij ZED+, kan hem niet meer te hulp schieten. Vorige week besloot de Ondernemingskamer de raad van commissarissen buitenspel te zetten. Alle bevoegdheden van de commissarissen zijn nu in handen van een ‘onafhankelijke’ beheerder van de aandelen. Pérez blijft vooralsnog wel grootaandeelhouder.

Waarom legt u zich niet neer bij uw ontslag?

„Het is niet aan de aandeelhouders daarover te beslissen. Zed Worldwide is in concurso [het voorportaal van faillissement in Spanje, red.]. Volgens de wet is ontslag van bestuurders dan aan de rechter. Dus het besluit van de aandeelhouders is niet geldig, sorry.”

U hebt dit bedrijf opgericht, nu gaat het ten onder aan ruzie. Doet deze gang van zaken u verdriet?

„Ja, natuurlijk. Ik begon dit bedrijf op mijn achtentwintigste als start-up in mijn garage. We zijn nummer één in de wereld geworden. Op het hoogtepunt was het bedrijf 1,2 miljard euro waard. Dan ga je naar Nederland en wordt twintig jaar werk verwoest.”

U maakt een hoop mensen verwijten. Hebt u zelf ook fouten gemaakt?

„Ja, als manager maak je fouten. Ik heb de fouten gemaakt om met de Russen te gaan samenwerken, en het bedrijf naar Nederland te verhuizen.”