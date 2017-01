Ministerie: plan basisinkomen Terneuzen strijdig met Participatiewet

Het ministerie van Sociale Zaken is kritisch over het plan van de gemeente Terneuzen om te experimenteren met een basisinkomen. Dat bevestigt een woordvoerder na uitspraken van de verantwoordelijk wethouder uit Terneuzen vanochtend op Radio 1. Volgens het ministerie is het huidige voorstel strijdig met de Participatiewet.

Donderdagavond stemt de de gemeenteraad van Terneuzen over het experiment met twintig mensen die al drie jaar bijstand ontvangen. Zij ontvangen twee jaar lang een maandelijks basisinkomen of ‘gift’ van ongeveer 1.000 euro, plus 300 euro aan belastingcompensatie. Of het voorstel het haalt is nog onzeker, melden lokale media, omdat de gemeenteraad van Terneuzen verdeeld is over het plan in twee vrijwel gelijke kampen.

Toch heeft het ministerie begin deze week al contact opgenomen met de gemeente Terneuzen. Het voornemen van Terneuzen lijkt op basis van de informatie die het ministerie bezit wettelijk niet toegestaan, omdat ze een vervanging van de bijstand zou creëren buiten de Participatiewet om. Dat is volgens het ministerie geen gemeentelijke bevoegdheid, en dus zou Terneuzen met het basisinkomen in overtreding zijn.

Het ministerie wil niet vooruitlopen op eventuele stappen die ondernomen zullen worden als de gemeenteraad in Terneuzen donderdagavond toch voor het huidige plan stemt. Wel geeft het aan graag met Terneuzen mee te willen meedenken over een aanpassing van het experiment, waardoor het wel binnen de grenzen van de wet zou vallen.