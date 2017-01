Microsoft en Alphabet voeren winst en omzet verder op

Softwarebedrijf Microsoft en internetbedrijf Alphabet, het moederbedrijf van Google, hebben de winst en omzet verder opgevoerd. Bij Microsoft kwam dat vooral door de clouddienst Azure en bij Alphabet door het gebruik van de zoekmachine op mobiele apparaten en de populariteit van YouTube.

Microsoft rapporteerde afgelopen kwartaal een omzet van 24,1 miljard dollar (22,5 miljard euro) van zijn gebroken boekjaar. Dat bedrag ligt 1 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst van het bedrijf steeg met 3,6 procent naar 5,2 miljard dollar (4,9 miljard euro).

Microsoft legt zich sinds vorig jaar toe op (cloud)diensten en het aanbieden van andere software via internet. Bij de coulddienst Azure nam de omzet afgelopen kwartaal met 93 procent toe en groeide de omzet uit Office 365 met 49 procent.

De omzet van Google steeg in het vierde kwartaal van vorig jaar met ruim een vijfde ten opzichte van een jaar eerder, tot 25,8 miljard dollar (24,2 miljard euro). De nettowinst van het internetbedrijf kwam uit op 5,3 miljard dollar (5 miljard euro), dat is 8 procent hoger dan in het laatste kwartaal van dezelfde periode vorig jaar.