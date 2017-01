Segers: dit debat gaat over de politieke moraal

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers begon het debat zojuist met de opmerking dat het nog zeven weken is tot de Tweede Kamerverkiezingen, "het moment dat we kiezers vertrouwen vragen". Segers benadrukt dat het in dit debat al lang niet meer gaat over de precieze gang van zaken rond de Teevendeal. "Dit debat gaat over politieke moraal, dit debat gaat over wat normaal is", refererend aan de open brief die Rutte begin deze week aan Nederland stuurde.

Segers zegt dat de rol van premier Rutte in de hele kwestie rond de Teevendeal nog "veel vragen oproept". Aan Van der Steur vraagt Segers of hij zelf vindt dat hij de Tweede Kamer steeds juist en volledig heeft geïnformeerd:

"Deze kwestie had nooit zo groot hoeven worden. Als Kamerlid Van der Steur zijn plicht had gedaan, hadden wij dit debat vandaag niet hoeven hebben."

Als context bij die laatste opmerking: in het boek dat Nieuwsuur-journalist Bas Haan dinsdag publiceerde staat een brief waarin Ard van der Steur als Tweede Kamerlid nogal directief advies geeft aan toenmalig minister Opstelten over de politieke afhandeling van deze deal. Het was al bekend dat Van der Steur Opstelten uitgebreid over zijn brieven adviseerde. Alleen dat Van der Steur door die conceptbrieven zo precies te lezen óók wist dat Teeven “herinneringen” aan de deal had, en die als “zeer kwetsbaar” typeerde in de kantlijn, dat wist de Tweede Kamer niet. Daarmee lijkt Van der Steur te adviseren om die herinneringen geheim te houden voor de Tweede Kamer. In de definitieve versie van de brief waren die herinneringen verdwenen.