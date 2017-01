Laatste doden hotel Rigopiano gevonden

De lichamen van alle 29 vermiste gasten en medewerkers van het door een lawine getroffen Hotel Rigopiano zijn gevonden. Dat melden Italiaanse media op basis van de brandweer. Twee dagen na de lawine werden nog elf overlevenden gevonden, waaronder vier kinderen.

Het hotel werd op 19 januari getroffen door een lawine, een dag nadat enkele grote aardbevingen het Midden-Italiaanse gebied rond de stad Amatrice teisterden. Elders stierf een oude man vanwege de bevingen.

Onderzoek

Het Italiaanse openbaar ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar het handelen van de autoriteiten in de kwestie rond de lawine. Het hotel zou in de dagen voor de lawine geen toestemming hebben gekregen om sneeuw te ruimen. Ook had het hotel mogelijk helemaal niet open mogen zijn. De openbaar aanklager wil onderzoeken “of er iemand schuld draagt” voor de dodelijke afloop van de lawine.

De Italiaanse premier Paolo Gentiloni gaf op woensdag in een verklaring tegenover het Italiaanse parlement toe dat er iets “fout is gegaan” in de reactie van de Italiaanse autoriteiten op de tragedie. Hij steunt het onderzoek omdat hij “duidelijkheid” wil over wat er precies mis is gegaan.