KLM wint rechtszaak van OR over inzet cabinepersoneel

KLM mocht zonder medeweten van de ondernemingsraad het besluit nemen om met een bemanningslid minder te vliegen. De Ondernemingskamer oordeelde dat donderdag, nadat de OR eind vorig jaar naar de rechter stapte, omdat ze meende adviesrecht te hebben over de kwestie.

KLM besloot met de ingang van de winterdienstregeling op 30 oktober een bezuinigingsmaatregel door te voeren, waardoor op 40 procent van de intercontinentale vluchten een steward(ess) minder wordt ingezet. Dat gebeurde zonder dat daar eerst over gesproken was met de OR alsook met de vakbonden. Nu blijkt dat overleg ook niet nodig was.

Ook de vakbonden waren fel tegen de verminderde inzet van cabinepersoneel op vluchten. Ze waarschuwden voor de veiligheid aan boord, verminderde service voor passagiers en over te hoog oplopende werkdruk. Eind vorig jaar werden daarom meerdere werkonderbrekingen gehouden waardoor veel vluchten vertraging opliepen. Er werden zelfs enkele vluchten geschrapt wegens de staking van het cabinepersoneel. KLM spande daarom een kort geding aan om een overleg met het cabinepersoneel af te dwingen. Dat verloor de luchtvaartmaatschappij.

Meer conflicten bij KLM

KLM herhaalde in het persbericht dat ze snel hopen weer met de vakbonden rond de tafel te kunnen gaan zitten om de CAO-onderhandeling weer op te starten. De luchtvaartmaatschappij herhaalde het standpunt dat de verminderde inzet van personeel niet de voorkeur heeft.

Eerder was het al onrustig bij de KLM wegens een nieuw pensioenfonds wat de KLM wilde oprichten voor zijn pakweg 2.800 piloten. Daarbij zouden de pensioenen van de piloten worden ondergebracht bij een nieuw fonds. De ondernemingsraad weigerde daarmee in te stemmen en KLM vroeg daarop bij de rechter om “vervangende instemming”. De rechter stelde KLM in het ongelijk en het bedrijf moest doorgaan met het huidige pensioenfonds.