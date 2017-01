Kleine omzetdaling voor Unilever in 2016

Unilever heeft in 2016 een iets lagere omzet gedraaid dan in 2015. Het gaat om 52,7 miljard euro, ten opzichte van 53,3 miljard euro in 2015. Dat meldt het bedrijf donderdag bij de publicatie van de jaarcijfers.

De nettowinst groeide wel licht, van 5,3 miljard naar 5,5 miljard euro. De verkoop van het bedrijf groeide in totaal met 3,7 procent. In een statement zegt topman Paul Polman dat het bedrijf - eigenaar van onder andere Dove, Rexona, Knorr en Ben & Jerry’s - weer een “goede algemene prestatie” heeft geleverd, ondanks grote economische problemen in Brazilië en India. In dat laatste land leidde het uit de circulatie halen van de grootste geldbriefjes voor problemen, in het eerste heerste een grote economische crisis.

Vooral in het vierde kwartaal van 2016 zorgden die zaken voor lastige markten, stelt het bedrijf. Ook de inflatie in Europa deed in die periode de afzet dalen. Unilever verwacht in een voorspelling voor volgend jaar dat die lastige omstandigheden nog enige tijd zullen voortbestaan. Op de Amsterdamse beurs opende het bedrijf donderdag met een koersdaling van ruim drie procent.

Verzorgingssegment

Een groot deel van de verkoopgroei komt uit het verzorgingssegment, waar Unilever steeds meer inzet op duurdere producten. Die trend was vorig jaar ook al te zien. Wel heeft het bedrijf dit jaar meer last van ongunstige wisselkoersen, iets wat vorig jaar nog andersom was. Mede daardoor steeg de omzet toen met maar liefst tien procent. De winst daalde toen wel licht, maar die was in 2014 extra hoog door de verkoop van pastasausmerk Ragu.