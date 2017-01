Het zuiden zal de opwarming van de aarde al snel voelen

Europa ondervindt nu al gevolgen van klimaatverandering. En dat zal de komende tijd niet veranderen, schrijft het Europese Milieuagentschap (EMA) in zijn vierjaarlijkse rapport over de risico’s van de opwarming. Volgens het EMA neemt de kans op overstromingen én op droogte toe, zullen vaker extreme buien vallen in de zomer en komt er meer stormschade in de winter. Het smelten van gletsjers gaat onverminderd door, net als de zeespiegelstijging.

In het rapport komt het Noordpoolgebied naar voren als het kwetsbaarst. Dat komt mede doordat het smelten van het zee-ijs de opwarming versnelt. Ook smeltende permafrost kan op termijn zorgen voor zo’n versnelling.

Het EMA beperkt zich in het rapport, gebaseerd op gegevens van het het VN-klimaatpanel IPCC en veel Europese kennisinstituten, niet tot een opsomming van de veranderingen in het klimaat. Het wijst vooral ook op de sociaal-economische gevolgen. Daarmee sluit het rapport aan bij de jaarlijks ‘risicoanalyse’ van het World Economic Forum, waarin klimaatverandering steevast als een van de grootste gevaren voor de wereldeconomie wordt beschouwd.

Niet alle regio’s zijn even kwetsbaar. In Noord-Europa kunnen landbouw en toerisme bijvoorbeeld profiteren van hogere temperaturen. Rond de Middellandse Zee dreigt het tegenovergestelde. Volgens het EMA moeten de lidstaten (behalve de EU zijn dat ook Turkije, de Balkanlanden, Zwitserland en IJsland) niet alleen maatregelen nemen om klimaatverandering te bestrijden, maar zich ook meer en meer op de gevolgen voorbereiden. Zo moet het Deltaprogramma Nederland weerbaar maken voor zeespiegelstijging en rivieroverstromingen.

De Europese Commissie, die wil dat ten minste 20 procent van het EU-budget klimaatgerelateerd is, wil dat de lidstaten eens in de drie jaar over het gevaar van klimaatverandering rapporteren en uitleggen wat ze doen om de risico’s te verkleinen. Want ook als de uitstoot van broeikasgassen die klimaatverandering mede veroorzaken nu zou stoppen, ijlen de gevolgen nog decennialang na.

Rapport Amerikaanse NOAA

De zeespiegel zal in 2100 meer zijn gestegen dan tot nog toe verwacht, als de uitstoot van CO2 niet drastisch wordt beperkt. Blijft de uitstoot snel stijgen, dan zal de zeespiegel gemiddeld 2 tot 2,5 meter hoger liggen dan nu. Dat staat in een rapport van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), het Amerikaanse overheidsinstituut voor meteorologie en oceanografie.

De cijfers liggen hoger dan die in het laatste rapport (2013) van het VN-klimaatpanel IPCC. Die verwachtte in het ergste scenario een stijging van 0,5 tot 0,9 meter in 2100. Deels heeft dat te maken met de rekenmethode. Het IPCC houdt min of meer het midden aan van een grotere spreiding, terwijl het NOAA het extreem van die spreiding kiest. Het rapport is namelijk opgesteld om de toekomstige bedreiging voor Amerikaanse kustgebieden in kaart te brengen. „Dan wil je het ergste gevaar kennen, hoe klein de kans daarop ook is”, zegt William Sweet, een van de auteurs van het rapport.

Daarnaast verwerkt NOAA in zijn berekeningen ook recente inzichten, met name in het smelten van het ijs op Antarctica. Dat blijkt sneller te gaan dan gedacht. Twee Amerikaanse onderzoekers wezen er vorig jaar in Nature (31 maart) op dat eerdere prognoses te weinig rekening hielden met de opwarming van de atmosfeer. Ook het versneld in zee glijden van continentale gletsjers is onderschat. Doordat ijsplaten op zee sneller opbreken en smelten, remmen ze het gletsjerijs minder af.

De NOAA-voorspellingen houden geen rekening met het klimaatakkoord dat ruim een jaar geleden in Parijs is gesloten. „We moeten eerst maar eens zien wat daar van terecht komt”, zegt Sweet.