Hannah van Binsbergen is eerste debutant die VSB Poëzieprijs wint

Debutante Hannah van Binsbergen is de verrassende winnaar van de VSB Poëzieprijs 2016. Ze kreeg de onderscheiding, 25.000 euro, donderdagavond op een bijeenkomst in Groningen. De poëzie in Van Binsbergens bundel Kwaad gesternte staat volgens de jury „met twee benen in onze tijd”. De dichter wordt geprezen om „de zelfverzekerde parlandotoon waarmee ze haar weifelingen tot uitdrukking brengt”. Aan de bundel is niet af te zien dat het een debuut betreft, stellen de door Francine Houben geleide juryleden, „of het moet nu juist de onbevangenheid zijn waarmee de dichteres haar lezers tegemoet treedt, niet gehinderd door de last van de verwachtingen”.

Hannah van Binsbergen (1993) is ruimschoots de jongste winnaar uit de 22-jarige geschiedenis van de VSB-prijs, is de eerste debutant die wordt gelauwerd en de vijfde vrouw. Eerder wonnen onder anderen Ilja Leonard Pfeijffer, Hester Knibbe, Gerrit Kouwenaar, Leo Vroman en Hugo Claus. Begin deze week kreeg Van Binsbergen al de publieksprijs bij de Herman de Coninckprijs. De andere genomineerden voor de VSB-prijs waren Koelkastlicht van Rodaan Al Galidi, Lichtmeters van Ruth Lasters, Dichter, bokser, koningsdochter van Delphine Lecompte en Van groot belang van Nachoem M. Wijnberg.

In NRC werd Kwaad gesternte vorige week al aangewezen als favoriet voor de prijs. Recensent Obe Alkema noemde Van Binsbergen „een jonge dichter die een plaats opeist omdat zij werkelijk iets te zeggen heeft” en de bundel „een wrang en bij vlagen donker portret van een individu met een wereldbeeld dat aan diggelen geslagen is, maar toch met opgeheven hoofd verder kijken wil.” Hij citeerde: „Maar ongetwijfeld/ begrijpen jullie alles en ben ik eens te meer gewoon een idioot/ in een nieuw en spannend tijdperk van slapeloosheid.”

