Gedichtendag: poëzie op straat en op wielen

Nederland is vol poëzie – niet alleen in dichtbundels. Op straat, op gebouwen is het te vinden. “Iedereen kent wel een straatgedicht,” zegt literatuuronderzoekster Kila van der Starre van de Universiteit Utrecht. Ze lanceert vandaag op Gedichtendag de website straatpoëzie.nl die in kaart brengt waar in de openbare ruimte in Nederland allemaal poëzie te vinden is.

Naast poëzie op straat zijn er ook gedichten op wielen te lezen. Bijvoorbeeld in Zaanstad, waar vandaag het project Poëzie op Wagens is gelanceerd. Op initiatief van kunstenaar en vormgever Gea Zwart is er een gedichtenwedstrijd aan gekoppeld. De beste ingezonden gedichten worden op 25 (vuilnis)wagens gezet die dagelijks door de stad rijden. “Het brengt een glimlach op het gezicht van de mensen, en het maakt de ‘onzichtbare’ werkzaamheden van de gemeentereiniging meer zichtbaar,” aldus een woordvoerder van de gemeente Zaanstad.

Op Facebook geeft kunstenaar Gea Zwart vast een ‘sneak preview’ van de auto’s waar gedichten op worden gezet.



Ook in de trein was aandacht voor poëzie. De NS plaatste op Facebook een video waarin een conducteur ter ere van de landelijke Gedichtendag zijn aankondiging in dichtvorm voordroeg aan de passagiers.

Onderzoek

‘Liedje voor de Kanaalzone’ van Joke van Leeuwen en Bob Takes in Antwerpen. Straatpoëzie

Promovenda Kila van der Starre lanceerde vandaag de website straatpoëzie.nl. Zij wil daar alle poëzie vastleggen die niet in boeken en gedichtbundels staat. “Juist ook online, op televisie, in kranten, op festivals en in openbare ruimtes is poëzie te vinden”, legt Van der Starre uit. Als onderdeel van haar onderzoek naar ‘poëzie buiten het boek’ wil zij dit literair erfgoed vast te leggen en in kaart te brengen. De website, waar al meer dan 500 gedichten te vinden zijn, is gebaseerd op crowdsourcing; iedereen kan zijn of haar kennis bijdragen aan de site. Op die manier probeert Van der Starre ook de database voor haar onderzoek uit te breiden.