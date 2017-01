Farmaceut Johnson & Johnson neemt Actelion over voor 28 miljard

Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Johnson & Johnson neemt het Zwitserse biotechbedrijf Actelion over voor 30 miljard dollar, omgerekend 28 miljard euro. Dat schrijft het bedrijf in een verklaring op haar website.

J&J, een van de grootste medicijnfabrikanten ter wereld, begon eind december met gesprekken met Actelion, een gewild bedrijf in de farmaceutische industrie. Het ontwikkelt onder andere behandelingen voor zeldzame longaandoeningen waar veel winst op te behalen valt. Ook het Franse Sanofi zat achter Actelion aan, maar greep achter het net. Johnson & Johnson leek in eerste instantie ook niet te slagen in een overname toen de gesprekken vrij snel leken vast te lopen, maar eind 2016 werden ze toch voortgezet.

J&J koopt het bedrijf voor 280 dollar per aandeel, 23 procent boven de slotkoers van woensdag. Het bedrijf zal meteen opgesplitst worden: de commerciële tak wordt losgekoppeld van de R&D-tak. Die laatste gaat verder als het Zwitserse R&D NewCo, waar J&J 16 procent van de aandelen in neemt. Ook gaan er aandelen naar de huidige aandeelhouders van Actelion.