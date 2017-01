De Smaak van … Tess van Zalinge

Showen Tess van Zalinge

„Dit is het derde seizoen dat ik een collectie met mijn eigen label show op Amsterdam Fashion Week. Voor het eerst in de grote zaal in de Gashouder op het Westergasfabriekterrein. Mijn label draagt mijn naam en mijn handschrift.

Bij mijn debuut vorig jaar was ik nog wat zoekende, mijn tweede collectie was iets commerciëler en nu komt voor mijn gevoel alles samen. Als rode draad door mijn werk loopt mijn voorliefde voor ondermode. Lingerie is voor mij niet iets wat je onder kleren verbergt, het is juist een zichtbaar onderdeel van wat je draagt. In deze show laat ik 21 looks zien. Het leuke is dat een aantal kledingstukken direct van de catwalk naar X Bank gaat, dat is de concept store van het W Hotel in Amsterdam. Daar wordt mijn collectie tentoongesteld en wie weet wel verkocht.”

Inspireren Zuiderzeemuseum

„Een bezoek aan het Zuiderzeemuseum is voor mij een cadeautje. Je stapt in de wereld van vroeger, je ervaart hoe het toen was. Verder ben ik dol op alle oud-Hollandse ambachten die je daar in bedrijf ziet. De eerste keer dat ik, nog als modestudent, in Spakenburg kwam, viel het kwartje. Het kleurgebruik, de materialen, de sieraden bij de klederdracht, ik werd daar zo enthousiast van. Voor mijn derde collectie heb ik samengewerkt met De Porceleyne Fles van Royal Delft, dat Delfts blauw aardewerk produceert. De stoffen die ik gebruik, komen van een stoffenleverancier uit Weesp en worden geweven en gebreid in het Textielmuseum. Bij het in elkaar zetten van mijn kledingstukken krijg ik hulp van leerlingen van de meesteropleiding coupeur. Ik hou van het ambachtelijke, het vakmanschap.”

Zien Watskeburt?!

„Echt fantastisch vond ik de musical Watskeburt?! van De Jeugd van Tegenwoordig. Van tevoren was ik sceptisch om anderhalf uur naar handpoppen te gaan zitten kijken. Maar na een minuut of vijf zit je helemaal in het spel en zie je de acteurs niet meer. En aan het eind loop je met een grote glimlach naar buiten. Sowieso vind ik de jongens van De Jeugd superleuk. Ik heb ooit nog een leren jas gemaakt voor Willie Wartaal.”

Winkelen X-Bank

„Ik shop eigenlijk niet zo heel veel. Dat is het lastige van een kritisch oog, ik koop niet zo makkelijk meer iets. Ik draag veel van mijn eigen label. Verder koop ik wat vintage en toen ik laatst mijn kast uitruimde, kwam ik het een en ander tegen van Cos. Waar ik graag rondkijk is bij X Bank in het W Hotel achter de Dam. De winkelinrichting is schitterend, en van alle Nederlandse ontwerpers en mooie merken hebben ze wel iets. Van een bekende naam als modeontwerper Claes Iversen tot, over een paar dagen, iets van mij.”