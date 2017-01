De Haagse Stemming: Van der Steur onder curatele en meer kandidaten voor RTL-debat

De kwestie van vandaag is of Ard van der Steur tijdens de verkiezingen nog minister is. En hoe zwaar Mark Rutte vanmiddag door het debat beschadigd raakt. Dijsselbloem kijkt ernaar uit één van zijn banen te houden. Asscher maakt excuses. En RTL breidt het premiersdebat uit.

LAATSTE KANS: Is Ard van der Steur vanochtend voor het laatst in zijn kasteel wakker geworden als minister van Veiligheid en Justitie? Met een weergaloos en allesverhelderend optreden vanmiddag om 14.15 krijgt hij in de Tweede Kamer de kans zijn politieke leven te rekken. Dat zegt in ieder geval zijn eigen VVD. De partij is allang blij als de discussie zich richt op wat Van der Steur en niet Rutte verkeerd deed in de afhandeling van de Teevendeal. Want het debat dat niets met de campagne te maken heeft, heeft natuurlijk alles met de campagne te maken. De PvdA houdt zich kritisch op de vlakte. De oppositie lijkt vrijwel collectief Van der Steurs vertrek te wensen. Een motie van wantrouwen zou de gekrompen coalitie in een moeilijke positie brengen, dus mogelijk moet hij de eer aan zichzelf houden. Justitieredacteur Christiaan Pelgrim somt de incidenten in Van der Steurs korte bestaan als minister nog een keer op.

Curatele: Volgens De Telegraaf staat Van der Steur al enige tijd onder curatele van de premier. Na “een verontrustende inschattingsfout bij een internationale terreurdreiging” handelt Rutte terrorismezaken al een tijdje direct af met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. “Belangrijke Kamerbrieven moesten al eerder (…) langs het ministerie van Algemene Zaken”, aldus de krant. Het is precies die controledwang van Rutte waardoor de oppositie moeilijk kan geloven dat niet ook de premier eerder en vollediger op de hoogte was van de details van de Teevendeal dan hij blijft volhouden.

Foto ANP / Bart Maat

RTL BREIDT UIT: Het is niet alleen meer spannend wie er aan het ‘premiersdebat’ mogen meedoen, maar ook hoeveel tegenstanders er zijn. RTL Nieuws heeft de campagnemanagers gisteren laten weten het eerste televisiedebat op 26 februari wellicht uit te breiden. De zender wilde vier lijsttrekkers uitnodigen op basis van hun score in de Peilingwijzer, een gewogen combinatie van vijf peilingen. PVV en VVD steken daar boven de andere partijen uit, maar tussen CDA, D66 en GroenLinks vallen de verschillen binnen de foutmarges. SP en PvdA volgen op kleine afstand. “Als het verschil tussen de nummer vier en vijf te klein is, of zoals de Peilingwijzer dat noemt, ‘niet-significant’, dan wordt ook de runner-up uitgenodigd. (…) Theoretisch is het mogelijk dat ook het verschil met de zesde te klein is; die ontvangt dan ook een uitnodiging.” De beslissing wordt op 13 februari genomen.

WAT ZEGT ASSCHER: Maandag haalde Asscher flink uit naar Rutte en diens ‘doe normaal of ga weg’-advertentie. Daar heeft hij nu spijt van, schrijf hij op Facebook. “Ik had Mark Rutte geen slap aftreksel van een populist moeten noemen.” Dat klinkt oprecht, maar wordt gevolgd door: “Dat is onaardig en voor je het weet blijft dat hangen.” Tja, het blijft nog beter hangen, als je het blijft herhalen, ook in verontschuldigende zin. Hij beschuldigt Rutte van “een slim appèl aan een gevoel in de vermomming van normeren”, maar is zelf ook erg subtiel in de combinatie van compliment en sneer. “Mark Rutte is een aardige en bekwame politicus met een groot gevoel voor humor en een grote flair. Op zijn sterke momenten is hij ook een leider.” Maar, “Dat geldt niet in campagnetijd. Dan heerst bij de VVD het opportunisme en dat doet afbreuk aan de geloofwaardigheid.” Precies Ruttes zwakke plek op dit moment.

BESTAANSRECHT: De PvdA sombert intussen voort over het eigen bestaansrecht. Vandaag verschijnt een bundel met de existentiële titel: Haalt de PvdA 2025? De scenario’s verschillen van donkergrijs tot diepzwart, weet Thijs Niemantsverdriet, die het boek al las. Alleen oud-partijvoorzitter Felix Rottenberg is optimistisch. Hij ziet in Asscher “dé kwaliteiten waardoor kiezers weer gemobiliseerd worden” en voorspelt 21 zetels op 15 maart. “Daar zou Asscher het, gezien de beroerde peilingen, ongetwijfeld voor doen”, aldus Niemantsverdriet. In het persbericht over de boekpresentatie dat Nieuwspoort deze week uitstuurde werd per ongeluk zelfs de vraag opgeworpen ‘haalt de PvdA 2015’? Dat is in ieder geval gelukt.

DIJSSELBLOEM WIL DOOR: Hoe lang mag Dijsselbloem nog voorzitter van de Eurogroep blijven? Volgens een hoge Brusselse functionaris moet hij aftreden zodra er een nieuw kabinet is. De ‘werkafspraak’ in de Eurogroep is immers dat de voorzitter een zittend bewindspersoon moet zijn, maar Dijsselbloem wil graag door, bevestigde hij gisteren. In ieder geval tot zijn termijn over een jaar afloopt. Ministers kunnen de bestaande “afspraak zelf veranderen”, zei hij. Maar willen andere Europese ministers die de baan wellicht zelf ambiëren dat wel?

PLAATSVERVANGENDE SCHAAMTE: De Macarena dansen bij Arjen Lubach, met een fluitketel op het hoofd een liedje zingen bij André van Duin. Veel kiezers voelen plaatsvervangende schaamte als ze het een politicus zien doen. Maar het werkt wel, schrijft wetenschapper Mark Boukes op het politicologenblog Stuk Rood Vlees. Hij haalt twee Amerikaanse studies aan waaruit blijkt dat kijkers politici negatiever beoordelen als die op televisie afgezeken worden door een komiek. Maar wanneer politici in een satirisch programma de draak met zichzelf steken, ontstaat een positiever beeld. Dringen bij Lubach dus, deze campagne? Helaas, hij heeft zich voorgenomen de komende maanden juist geen politici uit te nodigen. Hij wil “niet te vriendelijk worden met de mensen van wie je de poten onder de stoel aan het zagen bent” , zei Lubach maandag bij Jinek. Hij blijft ze wel graag belachelijk maken.

QUOTE VAN DE DAG:

“Zijn vreemde, geblondeerde haar is minder onbeduidend dan het misschien lijkt. Net als Trumps overkamkapsel is het een excentriciteit die hem distantieert van conventionele technocraten en professionele politici”

Publicist Ian Buruma in het conservatieve Britse blad The Spectator over de aantrekkingskracht van Geert Wilders.