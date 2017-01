Britse verbazing

Terwijl ik in het vliegtuig het plastic van het botertje zit los te peuteren, kan ik het niet laten om het gesprek naast me af te luisteren.

Een Engelse man en een Nederlands meisje bespreken het ontbijt dat ze hebben gehad. Vol overtuiging vertelt het meisje dat ze aan het ontbijt zat en haar ogen niet kon geloven door wat er op het bord lag, iets wat ze nogal letterlijk vertaalt als: „So, I sat on my breakfast and couldn’t believe my eyes!”

De Engelse man kijkt verbaasd, terwijl ik met een glimlach verder mijn witte broodje besmeer.

