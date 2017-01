Britse regering presenteert wetsvoorstel voor Brexit

Brexit-minister David Davis heeft donderdag een wetsvoorstel gepresenteerd dat de Brexit in gang moet zetten. Parlementsleden krijgen vijf dagen de tijd om het voorstel door te nemen. Dinsdag wordt over de Brexit vergaderd in het parlement, zo meldt persbureau Reuters.

Het wetsvoorstel is slechts twee alinea’s lang en telt 137 woorden. Het voorstel moest er komen nadat de regering eerder deze week een zaak verloor die ze had aangespannen tegen een eerdere uitspraak van het Londense High Court.

In die zaak bepaalde het High Court eind vorig jaar dat premier Theresa May artikel 50, het EU-uittredingsverdrag, niet in gang kan zetten zonder een stemming in het parlement. Die zaak was onder meer aangespannen door zakenvrouw Gina Miller, een tegenstander van de Brexit.

Wijzigingen en vertraging

Het Britse parlement moet kunnen stemmen over de Brexit, omdat volgens de president van het Supreme Court de uittreding uit de EU gevolgen zal hebben voor de Britse regering, en daarover gaat het parlement. Dat betekende dat het Hoger- en Lagerhuis May’s strategie - om voor eind maart formeel aan te kondigen dat het land uit de Europese Unie wil vertrekken - in de war kunnen schoppen.

Bovendien lieten sommige oppositiepartijen weten dat vijf dagen de tijd om het wetsvoorstel door te nemen veel te kort is. Daarop hebben sommige partijen aangekondigd om wijzigingen door te willen voeren in het wetsvoorstel, waardoor de Brexit nog meer vertraging op zou kunnen lopen. In het uiterste geval zou zelfs een meerderheid van het parlement tegen kunnen stemmen waardoor een Brexit formeel niet mogelijk zou kunnen zijn.

NRC-correspondent Melle Garschagen zei eerder dat de kans klein is dat zoiets gebeurt, omdat “een meerderheid van het parlement voor een Brexit is”.