Alle leden Haarlemse afdeling Hells Angels opgepakt

Bij een politieactie zijn donderdag alle leden van de Haarlemse tak van motorclub Hells Angels opgepakt. Een woordvoerder van de politie meldt dat er tien arrestaties zijn verricht. Het tiental wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Een aantal leden wordt daarnaast verdacht van onder andere afpersing, bedreiging, geweld en brandstichting. In totaal werden er negen mannen aangehouden in de leeftijd van 35 tot en met 64 jaar. De tiende verdachte, een 32-jarige vrouw, is geen lid van de motorclub maar is wel verbonden aan de Haarlemse afdeling van de club. De aanhoudingen werden verricht in het clubhuis van de motorclub, in woningen in Haarlem en in de penitentiaire inrichting in Heerhugowaard.

Clubhuis dicht

Bij de actie werd het clubhuis van de Haarlemse afdeling op last van de burgemeester gesloten. Of de politie bij de inval van het clubhuis illegale zaken aangetroffen heeft, is nog niet bekend.

De actie was onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie dat sinds 2015 loopt. In dat onderzoek werd er in totaal gekeken naar 29 zaken. Ook werden er doorzoekingen gedaan in het clubhuis en panden in Zwijndrecht, Gouda, Leiden, Warmond, Alkmaar, Hoofddorp, Velsen-Zuid, IJmuiden en Heerhugowaard.