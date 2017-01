Voor het eerst praat Paris over haar vader Michael Jackson

Van de vijftig tatoeages die ze heeft laten zetten, verwijzen er negen naar haar vader. Dat is dan ook niet zomaar iemand. Paris Jackson denkt nog voortdurend aan vader Michael. Regelmatig bezoekt hij haar in haar dromen. “Ik voel zijn aanwezigheid continu”, zegt Paris.

Ze praat voor het eerst, deze week, in een interview met het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone. Dat Paris, met een vader die zowel ongekend geliefd als verguisd maar in ieder geval ongekend excentriek was, op zou groeien tot een bijzonder kind was wel duidelijk. Maar in het gesprek met Rolling Stone komt ze opmerkelijk stabiel naar voren. Goed, ze heeft een ietwat morbide fascinatie voor dood en verderf - haar favoriete uitje is een museum gewijd aan foto’s van ontbindende lichamen. En na de dood van haar vader doorstond Paris meerdere depressies en deed ze meerdere pogingen zichzelf van het leven te beroven.

Maar uit het gesprek met Rolling Stone komt Paris nu toch vooral opvallend rationeel naar voren. Welgemanierd, zoals interviewer Brian Hiatt benadrukt. Haar jeugd was dan ook geweldig, een droom, vertelt ze. Hoewel ze opgroeide in pretpark Neverland betekende dat allerminst elke dag achtbaan en ijs. Nee, haar vader zorgde er juist voor dat zij en broer Michael Jr. de best mogelijke opleiding kregen. Hij leerde haar koken, gaf haar gitaarles. Van hem kreeg ze ook het belang van tolerant zijn en betrokken blijven bij de wereldproblematiek mee.

Meer dan zeven jaar is haar vader er inmiddels niet meer en Paris zegt er in het interview stellig van overtuigd te zijn dat hij werd vermoord. Net zo stellig als dat ze de aantijgingen over seksueel misbruik van haar vader verwerpt. Wie haar vader dan wel was? Zelfs na alles wat er de afgelopen decennia over Michael Jackson is geschreven en verteld, leveren de herinneringen van Paris in ieder geval weer een heel nieuw beeld van de King of Pop op.