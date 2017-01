Vader ‘meisje van Nulde’ stuurt Dijkhoff klachtenbrief

De vader van Rowena Rikkers, beter bekend als ‘het meisje van Nulde’, heeft zich bij staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) beklaagd over het verlof van Mike J., de man die verantwoordelijk was voor haar dood. Hij is onder meer ontdaan doordat hij naar eigen zeggen te laat op de hoogte werd gesteld van het feit dat J. op onbegeleid verlof mag, meldt persbureau ANP.

De vader, Martin Huisman, hoorde ronde de jaarwisseling dat de man op 2 januari de TBS-kliniek zou mogen verlaten. Hij wil ook van Dijkhoff weten waarom de man onbegeleid verlof is verleend en hoe hij herhaling van een dergelijke situatie in de toekomst wil voorkomen. Ook zijn tweede dochter zou veel last hebben van het feit dat de man die verantwoordelijk is voor de dood van haar zusje, zijn verlof zonder begeleiding mag spenderen.

Volgens ANP heeft het ministerie twee weken geleden excuses aangeboden voor de manier waarop met de familie is gecommunniceerd, maar daar neemt Huisman geen genoegen mee. In de brief namens zijn cliënt hekelt advocaat Sébas Diekstra de manier waarop de nabestaanden zijn ingelicht:

“Voor (mijn, red.) cliënt is het volstrekt onduidelijk hoe er tot het verlenen van de huidige verlofstatus is gekomen. Daarbij vraagt hij u ook toe te lichten of en op welke wijze er een slachtofferonderzoek is gedaan. Mijn cliënt is in ieder geval niet gehoord.”

Meisje van Nulde

Rikkers overleed in 2001 nadat ze stelselmatig was mishandeld. J. kreeg uiteindelijk 12 jaar cel en tbs. Ook de moeder van Rikkers, Wanda, werd veroordeeld. Zij kreeg in hoger beroep zes jaar cel. Het slachtoffer kreeg de naam ‘het meisje van Nulde’ vanwege de plaats waarop een deel van haar lichaam werd gevonden, vlakbij het Veluwemeer.