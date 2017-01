Twitteraccount Nationaal Park korte tijd in opstand

Overheidstwitteraccount korte tijd in opstand tegen Trump

@BadlandsNPS, het overheidstwitteraccount voor het nationale park Badlands in South Dakota, stond op dinsdagavond korte tijd in de schijnwerpers toen een medewerker - of ex-medewerker - spontaan over klimaatverandering begon te tweeten. De regering-Trump had volgens berichtgeving van persbureau AP en The Huffington Post juist de communicatiediensten van verschillende ministeries, waaronder milieudienst EPA, gezegd dat ze tijdelijk niet meer mochten communiceren met het publiek. Ook is EPA gevraagd om de pagina over klimaatverandering van de website te halen en om voorlopig geen nieuwe subsidies toe te kennen.

Iemand met het wachtwoord van het twitteraccount van Badlands nam dat schijnbaar niet in dank af. Hij of zij tweette in korte tijd verschillende feitjes over klimaatverandering. Enkele uren later werden de tweets van het account verwijderd, maar tegen die tijd waren ze al door een aantal mensen opgeslagen.

Volgens een verklaring van de Badlands National Park Service zou het gaan om een oud-werknemer die nog steeds de sleutels van het account heeft. De organisatie zou er pas laat achter zijn gekomen dat de tweets online stonden. "De twitterdiensten van de Nationale Parken mogen nog steeds informatie verspreiden over veiligheidszaken, alleen niet over nationale politieke onderwerpen", reageerde de dienst tegen Buzzfeed. Ze zouden de tweets zelf verwijderd hebben, zonder orders van elders.

De actie wordt door veel mensen, inclusief de Amerikaanse media zoals Fox News, geïnterpreteerd als een protest tegen de regering-Trump. Ook NASA Climate stuurde een tweet over klimaatverandering de wereld in, maar die is niet weggehaald.

Nadat de dienst de tweets van het parkaccount verwijderd had, werden er ogenblikkelijk een reeks parodieaccounts aangemaakt met variaties op de naam van @BadlandsNPS. Deze waren aanmerkelijk minder subtiel in hun kritiek.

De National Park Service, waartoe Badlands behoort, werd eerder korte tijd een twitterstilte opgelegd nadat deze een tweet met vergelijkende foto's van de inauguraties van Obama en Trump retweette.