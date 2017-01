Taco’s met bloemkool

Dat de breddos Tacos, wat door de auteurs zelf vrijelijk wordt vertaald als ‘tacobroeders’, moderne culinaire uitbaters zijn, blijkt wel uit het hoofdstuk over groenten. In een wereld waarin het aantal vegetariërs groeit en er steeds meer aandacht komt voor groenten kan dat niet ontbreken. Ze kunnen er ook nog lekkere taco’s mee maken, zo blijkt wel uit dit recept. De bloemkool moet wel even marineren, dus begin op tijd.

Maak de ingelegde uien door de uienringen en habanero te marineren in het limoensap. Zet in de koelkast. Maak de marinade door alle ingrediënten in de blender te mengen.

Meng de zure room, gedroogde habanero en oregano in een blender tot een gladde saus. Klop de ingrediënten voor de marinade in een kom door elkaar tot ze goed zijn vermengd. Wrijf de marinade over de bloemkool, zorg ervoor dat je de twee helften helemaal bedekt. Laat 3 tot 4 uur marineren. Verwarm de oven voor tot 220 graden. Leg de bloemkoolhelften op een bakplaat, de snijkant naar beneden, en bak 1 uur tot 1 uur en 30 minuten in de oven. Haal uit de oven en snijd hem in stukjes van 4 cm. Verwarm de tortilla’s en beleg ze met een paar stukjes bloemkool, gevolgd door de habanerosaus, de ingelegde rode uien, radijsjes en ananasreepjes.