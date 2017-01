Ten minste dertien doden bij aanslag op hotel Somalië

Bij een bomaanslag op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn ten minste dertien mensen om het leven gekomen. Een met explosieven beladen auto werd bij de ingang van het gebouw tot ontploffing gebracht, meldt persbureau AP. In de ontstane chaos gingen verschillende schutters het hotel binnen en openden het vuur op de gasten.

In het Dayah hotel waren op woensdagochtend tientallen mensen aanwezig, onder wie verschillende parlementariërs, toen de indringers het gebouw binnendrongen. Het geschiet hield daarna langere tijd aan, waardoor verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Het was om 10.30 uur Nederlandse tijd nog altijd onduidelijk of het vuurgevecht ten einde was gekomen en wat het lot is van de aanvallers. Naast het hotel vatte ook een nabijgelegen winkelcentrum vlam.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door Al-Shabaab, een aan Al-Qaeda gelieerde terreurgroepering die vooral actief is in Oost-Afrika. De manier waarop de aanval is uitgevoerd - een afleidingsmanoeuvre waarna bewapende mannen een gebouw binnendringen - is kenmerkend voor de groep.

Afgelopen juni werden bij soortgelijke acties onder meer veertien mensen gedood bij een aanval op het Nasa-Hablod hotel in Mogadishu. Twee weken daarvoor vielen 15 doden, waaronder twee parlementsleden, bij een aanslag op een ambassadeurshotel. Begin deze maand kwamen drie mensen toen een autobom afging nabij een veiligheidspost bij het vliegveld van Mogadishu.