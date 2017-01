Serie De Maatschap wekt sympathie voor Moszkowicz

Geheel in stijl ging aan De Maatschap een reeks rechtszaken vooraf. Robert Moszkowicz en zijn zoon Yehudi probeerden vergeefs uitzending van de tv-serie over hun familie te verhinderen. Omdat de VPRO het auteursrecht op Moszkowicz’ memoires zou hebben geschonden, maar ook omdat de klagers vonden dat hun familie in de serie door het slijk wordt gehaald.

De VPRO heeft voor de veiligheid de advocatenfamilie omgedoopt in Meyer. Het is fictie, en de zaak was kansloos (dinsdag verloren zij hun laatste spoedappèl), maar begrijpelijk is hun verzet wel: het is onaangenaam om gereduceerd te worden tot personage.

De vierdelige serie is een koningsdrama: een jongen keert alleen terug uit het concentratiekamp, wordt de beroemdste strafpleiter van Nederland, en bouwt een groots advocatenkantoor op, dat door zijn zonen lichtzinnig te gronde wordt gericht.

Mooie serie, die de Moskowiczjes niet zozeer besmeurt, als wel mededogen met hen opwekt. De sterkste scènes vinden plaats rond het ziekbed van de vader, waar de zonen stevig doorvechten om de gunst van de vader, die in coma ligt.

Dat de vader (magistrale rol van Pierre Bokma) wel erg autoritair optreedt, en zijn opstandige zoon van zich aftrapt, wordt goeddeels verklaard vanuit zijn oorlogstrauma. De zonen zijn verwend en verwaarloosd tegelijk. Ze erven wel de arrogantie, maar niet de kracht van de vader. Leven in zijn schaduw blijkt te moeilijk.

Robert Moszkowicz had de meeste moeite met het personage dat op hem is gebaseerd. De rebelse zoon wordt afgewezen door zijn vader, probeert het alleen, raakt verslaafd aan heroïne, en wordt uit het ambt gezet. Eigenlijk is hij het kleurrijkste en meest sympathieke personage van de serie. Hij komt in ieder geval in opstand tegen de vader, en tegen zijn lot.

De andere zonen zijn slap. Vooral de Bram-figuur (Guy Clemens) is een onuitstaanbare fat. Niet eens een maffiamáátje, maar gewoon een bange lakei van Holleeder. Nooit geleerd om op eigen benen te staan.

De enige die trouwens terecht naar de rechter zou kunnen stappen heeft, is Brams ex-vriendin en journalist Eva Jinek, die in de serie wordt weggezet als een hitsige bimbo.

De Maatschap Tv-serie in vier delen Vanaf woensdag, NPO 2, 20.25-21.10 uur Scenario: Hein Schütz en Alma Popeyus. Regie: Michiel van Jaarsveld

