Schippers: vleesnamen vegavlees niet verbieden

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VVD) vindt het niet nodig om het gebruik van vleesnamen op vegetarische producten te verbieden. Dat schrijft zij woensdag in een reactie op vragen van VVD-kamerleden Helma Lodders en Erik Ziengs. “Als voor vleesloze producten termen worden gebruikt die (ook) voor vleeshoudende producten gebruikelijk zijn, is dit niet per definitie onduidelijk en misleidend, als de aanduidingen helder zijn over de afwezigheid van vlees en over het gebruik van andere grondstoffen.”

Ziengs en Lodders stuurde de vragen begin deze maand naar Schippers, naar aanleiding van uitspraken van de Duitse CSU-minister van Landbouw, Christian Schmidt. Schmidt vindt het misleidend om een vegetarisch product bijvoorbeeld een worst of een schnitzel te noemen. Hij riep op tot een verbod. Ziengs en Lodders wilden weten of een dergelijk verbod ook in Nederland mogelijk was.

Volgens Schippers is er echter niet per sé sprake van misleidende productnamen. Het volstaat als de verpakking duidelijk is over de daadwerkelijke aard van het product. Zij vindt de bestaande wetgeving over misleidende voedselverpakkingen toereikend.

De Centrale Organisatie voor de Vleessector, COV, is niet blij met de namen van dergelijke vegetarische producten. De benamingen zouden “verwarring” veroorzaken bij het publiek, zei woordvoerder Dé van de Riet begin januari tegen NRC. Schippers zegt geen klachten te hebben gekregen over verwarrende verpakkingen.