Grote uitbraak na rellen in Braziliaanse gevangenis

Bij een opstand in een Braziliaanse gevangenis nabij São Paulo zijn dinsdagnacht meer dan 150 gevangenen ontsnapt. Een groot deel van hen is inmiddels weer ingerekend, maar 62 gevangenen zijn nog altijd op de vlucht. Dat meldt de organisatie die verantwoordelijk is voor de gevangenissen in de regio woensdag aan persbureau AFP.

De revolte in de gevangenis van de stad Bauru ontstond nadat een bewaker de telefoon van een van de gevangenen afpakte. Voor andere gevangenen was dat aanleiding de dak van het cellencomplex in brand te steken, melden bronnen aan AFP. Het vuur kon vrij snel geblust worden, maar een groep gevangenen maakte van de onrust gebruik om te ontsnappen.

Het is voor de vierde keer in een maand tijd dat onlusten uitbreken in een Braziliaanse gevangenis. Anders dan bij eerdere rellen is bij deze opstand niemand overleden. Het Centro de Progressão Penitenciária waar de gevangenen ontsnapten is een complex voor mensen met een voorwaardelijke straf: met toestemming kunnen ze het complex verlaten om naar werk of school te gaan.

Ruim 120 doden bij opstanden

Bij de opstanden van in Braziliaanse gevangenissen zijn tot dusver al meer dan 120 mensen omgekomen. In de meeste gevallen gebeurde dat bij gevechten tussen leden van rivaliserende criminele organisaties, die sinds oktober met elkaar in onmin zijn, toen de ene bende de samenwerking met de andere besloot te beëindigen.

Een van de gevangenisopstanden, in de noordelijke staat Rio Grande do Norte, duurt nog altijd voort, zo meldt het Braziliaanse televisiestation Globo woensdag. De muiterij is daar al meer dan anderhalve week gaande. Pogingen van de politie om beide bendes van elkaar te scheiden door een muur van zeecontainers liepen dit weekeinde op niets uit.