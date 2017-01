Rottenberg laat de zon schijnen

Makke schapen

Geen politieke partij die zo goed is in somberen over de eigen toekomst als de PvdA. De afgelopen vijfentwintig jaar is een boekenplank vol geschreven over de benarde toekomst van de sociaal- democratie, met klinkende titels als Verloren slag, Makke schapen en De scherven opgeveegd. In een nieuw boek, dat deze donderdag verschijnt, vragen PvdA’ers en PvdA-watchers zich zelfs af of de partij straks nog wel bestaat. De essaybundel die partijcoryfee Bram Peper samenstelde, heet namelijk: Haalt de PvdA 2025? De titel is een verwijzing naar het beroemde pamflet van de Russische dissident Andrej Amalrik, Haalt de Sovjet-Unie 1984?

‘Klein links’

De stukken in het boek doen het ergste vermoeden. Politicologen Joop van Holsteyn en Gerrit Voerman presenteren vier toekomstscenario’s. In het zonnigste is de PvdA anno 2025 een „electoraal middelgrote partij, met uitschieters naar beneden en naar boven”. In het zwartste scenario zijn de sociaal-democraten met „een handvol zetels” in 2025 „een van de partijen van ‘klein links’”. Groene-redacteur Aukje van Roessel hoopt dat de PvdA in 2025 heeft plaatsgemaakt voor een meer eigentijdse linkse beweging, maar vreest dat de partij blijft „doormodderen”.

21 zetels

Gelukkig is daar ook nog Felix Rottenberg. De oud-partijvoorzitter ziet de toekomst van de PvdA als enige met een beetje optimisme tegemoet. De nieuwe lijsttrekker Lodewijk Asscher beschikt volgens hem over „dé kwaliteiten waardoor kiezers weer gemobiliseerd worden”. Rottenberg waagt zich ook als enige aan een voorspelling voor 15 maart: 21 zetels. Daar zou Asscher het, gezien de beroerde peilingen, ongetwijfeld voor doen.

De Haagse Stemming heeft ook een nieuwsbrief: nrc.nl/dehaagsestemming