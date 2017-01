Roda JC zoekt heil bij geheimzinnige geldschieter

Bestuur blij, eigenaar blij, en ook het clubicoon dat zelf jarenlang miljoenen in de Limburgse voetbalclub pompte, ziet het helemaal zitten. „Mijn eerste gevoel is dat het er heel goed uitziet voor Roda JC”, aldus Nol Hendriks over het nieuws dat een Zwitserse Rus uit Dubai bereid is flink in de club te investeren. Hij had niet doorgevraagd, zei hij dinsdag tegen VI, dus hij deed het met wat het bestuur hem had verteld. En dat was lyrisch.

Dat is ook best te begrijpen, als je allemaal zo hoort en leest wat deze Aleksej Korotajev wil doen. Zo heeft hij volgens de club al geld overgemaakt dat nog in de huidige transferperiode gebruikt kan worden – onduidelijk is hoeveel – en dat komt de nummer laatst van de eredivisie bijzonder goed uit. Korotajev zou bovendien willen investeren in de jeugdopleiding. Daarnaast zou de begroting volgens lokale zender L1 op termijn van tien naar vijftien miljoen euro kunnen en wil Korotajev zo van Roda JC weer de subtopper maken die het jarenlang was.

De club noemt Korotajev „betrokken”, „oprecht”, echt iemand „met een sporthart”. Hij zou zelf voetballiefhebber zijn, deed het zelf vroeger ook, net als schoonspringen.

Maar Korotajev is vooralsnog een beetje een enigma. Het helpt niet dat hij online – hoe je zijn naam ook schrijft en in welke taal je zoekt – nagenoeg onvindbaar lijkt. Hij zou aan Roda JC gekoppeld zijn door fiscalist Stijn Janssen, woonachtig in Dubai. Korotajev werd dinsdag in verschillende media eigenaar van een bank daar genoemd, maar is – nu althans – werkzaam bij de door hem opgerichte investeringsmaatschappij AK Investment Holding Limited, bevestigt Janssen. Hij wordt ook genoemd op de officiële site van het bedrijf, al staat hij daar als ‘Korotev’. Voorheen was hij, volgens Roda JC en deze site, werkzaam in de privatebankensector in Zwitserland en leidde hij de Russische tak van bank Emirates NBD.

Wang-scenario

De vergelijking met de situatie bij ADO Den Haag en de Chinese grootaandeelhouder Hui Wang werd dinsdag, niet verrassend, mede hierdoor veel gemaakt. Snapten ze wel, in Limburg. Zij zagen ook wat een drama de komst van een buitenlandse investeerder bij ADO heeft opgeleverd.

Maar het bestuur is niet bang voor zo’n scenario. Zo krijgt Korotajev een minderheidsbelang en blijft huidig eigenaar Frits Schouff gewoon. „We hebben ons huiswerk gedaan”, zei algemeen directeur Wim Collard tegen VI. Bovendien kreeg ADO maar geen geld en heeft Roda al een bedrag binnen, benadrukte hij. Voor de rest is het wachten op 5 februari, want dan zou de geheimzinnige nieuwe geldschieter op de tribune zitten in Kerkrade.