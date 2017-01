We gaan ervoor: twee weken lang doen we onze best, vissen verpakkingen uit de vuilnisbak (oh nee, die moet in de andere zak!) en zetten uiteindelijk trots onze gele PMD-zak op de stoep. Daar komt de nieuwe vuilniswagen, maar die rijdt voorbij. „Die komen we vanmiddag of morgen nog oppikken”, wordt me verteld als ik bel. Eenzaam ligt onze zak de hele dag te wachten, en ook de volgende ochtend, in gezelschap van een groeiend aantal grijze zakken. Daar komt de gewone vuilnisauto, de jongens springen eraf, de grijze zakken vliegen door de lucht, de gele erachteraan.

