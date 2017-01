Onderzoek naar ‘spookbaan’ vrouw François Fillon

Er komt een vooronderzoek naar de mogelijk onechte baan van de vrouw van de Franse centrum-rechtse presidentskandidaat François Fillon. Dat melden Franse media, waaronder Le Parisien.

Penelope Fillon stond jarenlang op de loonlijst van haar man als politiek assistent, maar zou nooit op zijn kantoor geweest zijn, onthulde weekblad Le Canard enchaîné . In interviews identificeerde ze zich als een “huisvrouw” en een “moeder”.

Vanaf 1998 stond ze officieel op de loonlijst van haar man en toen die in 2002 minister werd op die van zijn vervanger. Dat duurde tot 2007 toen Fillon premier werd. Nadat Fillon in 2012 premier-af was, keerde Penelope weer terug op de loonlijst. In totaal streek ze in die jaren zo’n 600.000 euro op.

Misbruik van overheidsgeld

Fillon is woest over de onthullingen. Hij verwijt Le Canard enchaîné “minachting en misogynie”. Hij zei ook dat “het stinkbomseizoen gestart is”. Het is niet ongebruikelijk dat Franse politici partners op de loonlijst hebben. Fillon ontkent dat zijn vrouw geen werk uitvoerde, volgens hem speelde het zich echter af “op de achtergrond”.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het ‘parquet national financier’ (PNF), dat zich richt op de bestrijding van fraude en de rechtmatige besteding van publiek geld. Voornaamste onderwerp van het onderzoek is of Penelope Fillon echt werkte voor het geld dat ze ontving en of er misbruik is gemaakt van overheidsgeld.

Fillon geldt als een van de belangrijkste kandidaten om dit jaar François Hollande op te volgen als president van Frankrijk. In november won hij de voorverkiezing van de Republikeinen van onder meer oud-president Nicolas Sarkozy. Hij had tot nu toe het imago van een oerdegelijke politicus, zonder smetjes. Deze affaire heeft de potentie die perceptie bij de Franse kiezer te veranderen.