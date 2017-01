Nog zeven doden lawine Italië geborgen

Reddingswerkers hebben op woensdag opnieuw zeven lichamen gevonden tussen de resten van het Rigopiano-hotel bij Farindola in Midden-Italië. Het hotel werd vorige week getroffen door een lawine, waardoor het volledig onder de sneeuw kwam te liggen. Inmiddels zijn er 21 lichamen gevonden en zijn er nog acht mensen vermist. Op dinsdag werden de eerste slachtoffers begraven.

Enkele dagen na de lawine troffen reddingswerkers nog elf overlevenden onder het puin. Ook drie puppies werden levend aangetroffen. Er wordt niet verwacht dat er nog meer overlevenden gevonden zullen worden.

Helikopter

Op dinsdag stortte een ambulance helikopter neer op ongeveer 100 kilometer afstand van Rigopiano. Alle zes mensen aan boord zijn omgekomen. Vanwege de crash zijn er minder hulpmiddelen aanwezig om de reddingswerkers in Rigopiano mee bij te staan.

Er is grote kritiek op de lokale autoriteiten in het Midden-Italiaanse berggebied. Het is niet duidelijk of het hotel überhaupt open had mogen zijn gezien de extreme weersomstandigheden. Ook werd een verzoek van de hoteleigenaar net voor de lawine om toegangswegen tot het hotel vrij te maken niet ingewilligd. De openbaar aanklager uit het nabijgelegen Pescara heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar de toedracht van de ramp.