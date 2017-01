Liever luisteren naar de Top 2000 dan het Glazen Huis

Als radiozender leek je er ook dit jaar niet bij te horen als je in december niet afweek van je normale programmering. Op Skyradio hoorde je alleen maar kerstmuziek, op 3FM kwamen de uitzendingen een week lang uit het Glazen Huis en Radio 2 had natuurlijk de Top 2000.

Er zijn in december dan ook meer luisteraars binnen te hengelen dan in de rest van het jaar. In november en december luisteren we vaker én langer naar de radio dan anders: de afgelopen maanden luisterden er wekelijks bijna 200.000 mensen extra naar de radio en er werd gemiddeld negen seconden per uur langer geluisterd. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Nationaal Luisteronderzoek.

Radio 2 deed het extra goed in november en december. Dat de zender in die maanden weer marktleider was, is geen verassing: dat is Radio 2, dankzij de Top 2000, al acht opeenvolgende jaren. Wat wel opvalt is dat ook in absolute aantallen er in november en december dit jaar weer meer mensen naar de zender luisterden. Radio 2 had een weekbereik van 2,7 miljoen. Dat betekent dat er gemiddeld 2,7 miljoen mensen wekelijks minstens een kwartier naar de zender luisterden.

Volgens Jurre Bosman, directeur Radio bij de publieke omroep, is een van de redenen dat de Top 2000 zo succesvol blijft het traditiegevoel dat de jaarlijkse lijst oproept. „De mensen die in het jaar van de eerste editie werden geboren, zijn nu achttien. Voor veel jongeren hoort de Top 2000 net zo bij de laatste dagen van het jaar als het opzetten van de kerstboom.”

Serious Request hielp niet

De andere NPO-zender met een groot evenement in december, 3FM, heeft een veel minder positief verhaal. De zender is dit jaar bijna twee procentpunten van zijn marktaandeel verloren en het weekbereik is met ruim 400.000 mensen gedaald.

Sinds 2010 was de decembermaand dankzij Serious Request een topmaand voor 3FM. Vorig jaar en het jaar daarvoor was de luisterpiek in november en december wel al een stuk kleiner, en dit jaar hebben de dj’s in het Glazen Huis de zender niet aan veel extra luisteraars geholpen. In september en oktober was het marktaandeel 6,3 procent, in november en december 6,6 procent. Jurre Bosman zegt dat het vanwege de nieuwe programmering, die half november is ingevoerd, tijd kost om luisteraars 3FM te laten (her)ontdekken.

Over Serious Request is hij desondanks tevreden: „Er zijn dit jaar bijvoorbeeld wel weer meer mensen bereikt dan vorig jaar. Dat is via alle kanalen, dus sociale media, de website, tv en radio.”

Met de radio in het algemeen ging het dit jaar opnieuw een klein beetje slechter. In 2016 daalde het aantal luisteraars per week voor het derde jaar op rij, dit keer met 0,5 procent. De luistertijd daalde voor het vierde jaar op rij: naar 2 minuten en 47 seconden per uur. Vooral thuis luisteren verliest aan populariteit. We zijn trouw aan de radio als we in de auto zitten of aan het werk zijn, maar in ons eigen huis lijken we toch vaker voor Spotify, Netflix of ander vermaak te kiezen.