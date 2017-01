Huiszoekingen in Duitsland om extreemrechtse terreurplannen

De Duitse politie heeft woensdag in zes verschillende deelstaten huiszoekingen gedaan in verband met mogelijke extreemrechtse terreurplannen. In totaal werden twaalf huizen doorzocht in onder meer Berlijn, Brandenburg en Rijnland-Palts, aldus Duitse media. Het onderzoek was gericht tegen zeven mensen die lid zijn van de zogeheten Reichsbürgerbeweging.

Volgens de openbaar aanklager in Berlijn beraamden zes van de verwachten aanslagen op onder meer politieagenten, Joden en asielzoekers. De zevende persoon wordt alleen verdacht van het helpen bij de voorbereiding. Arrestaties heeft de politie niet verricht, schrijft Reuters. In een verklaring schrijft de aanklager volgens het persbureau:

“Het doel van de huiszoekingen van vandaag was om meer bewijs te verzamelen over het daadwerkelijk vormen van een officiële groepering, alsmede over de vermeende plannen voor het plegen van criminele daden en het bezit van middelen [om die aanslagen te plegen, red.].”

De openbaar aanklager stelde in een verklaring niet letterlijk dat het om Reichsbürgers (of Rijksburgers) gaat. Verschillende Duitse kranten schrijven echter dat de huiszoekingen werden verricht in een onderzoek naar de beweging. Rijksburgers weigeren de Duitse Bondsrepubliek te erkennen en geloven dat het Duitse rijk met de grenzen van 1937 nog bestaat.