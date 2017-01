Dit Nederlandse rijtjeshuis van Funda is radicaal anders

Het klassieke Nederlandse rijtjeshuis is een geoptimaliseerd product van de Nederlandse bouwindustrie, vinden woningexperts. „De plattegrond van het Nederlandse rijtjeshuis van ongeveer 110 vierkante meter is uitgekristalliseerd”, zei bijvoorbeeld Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, twee jaar geleden toen hij zijn onderzoek naar de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt toelichtte. „Er vallen hoogstens details te verbeteren aan de doorzonwoning met een halletje, een al dan niet open keuken en een grote woon- en eetkamer op de begane grond, drie slaapkamers met een badkamer op de verdieping en een zolder onder de kap.” Ook nu de woningmarkt is opgeleefd, blijft het klassieke rijtjeshuis dan ook het favoriete woningtype van de gemiddelde woningzoeker, voorspelde De Zeeuw toen.

Toch is het rijtjeshuis dat de architecten Jeroen Atteveld (Heren 5) en Dingeman Deijs nu in opdracht van de huizensite Funda hebben ontworpen, radicaal anders dan het klassieke Nederlandse rijtjeshuis. Het heeft weliswaar de contouren van een doorzonwoning met puntdak uit de jaren zestig en zeventig, maar verder is alles anders. Zowel de plattegrond als de gevels van het Funda Huis, zoals het ontwerp is gedoopt, wijken rigoureus af van die van het doorsnee rijtjeshuis. Zo is de bakstenen voorgevel van het Funda Huis vrijwel gesloten. En de begane grond én verdieping worden bijna geheel in beslag genomen door een buitengewoon hoge woonkamer met open keuken en een grotendeels glazen tuingevel. Boven de woonkamer is, in een bakstenen dakkapel aan de tuinzijde, een compacte slaapkamer (de ‘torenkamer’) ondergebracht en aan de voorzijde bevindt zich, onder het schuine dak, een grote slaap- en werkruimte (de ‘doorzonzolder’). Hieronder ligt een luxe badkamer met inloopbad. Elders in het huis zit nog een kleine slaapkamer (de ‘bedstee’).

Het Funda Huis van Jeroen Ateteveld en Dingeman Deijs is een kruising tussen een middeleeuws kasteel en een doorzonwoning.



Beeld Funda Real Estate



Uitgangspunt van het nieuwe rijtjeshuis zijn de big data van Funda over de voorkeuren van de Nederlandse huizenzoekers. Uit de 36 miljoen bezoeken per maand aan de Fundasite blijkt dat er een verschil bestaat tussen het droomhuis, het gewenste huis en het huis dat de gemiddelde fundabezoeker uiteindelijk koopt, legt data-analist Jurriaan van Gent uit in het kantoor van Funda in Amsterdam: „Er zijn twee soorten bezoekers van de Fundasite: de ‘funzoeker’ die vooral op zijn droomhuizen klikt en de serieuze huizenzoeker. Het droomhuis van de funzoeker is vaak een kasteelachtig huis. Maar dit ligt natuurlijk buiten het bereik van de meeste huizenzoekers. Die beginnen heel vaak met een vrijstaand huis van ongeveer 110 vierkante met een grote tuin. Maar ook dit blijkt meestal te hoog gegrepen en uiteindelijk komen de meeste zoekers uit op een rijtjeshuis met een voor- en achtertuintje van 175.000 tot 200.000 euro.”

Verbazend is de tocht van droom via wens naar de realiteit van het rijtjeshuis natuurlijk niet. Het rijtjeshuis is nu eenmaal het meest gebouwde huizentype in Nederland: van de ruim 7,5 miljoen woningen zijn ruim 3 miljoen een rijtjeshuis. Voor de ontwerpers van het Funda Huis was de doorzonwoning dan ook het uitgangspunt, legt Atteveld uit. Die hebben de architecten gekruist met het kasteel, het droomhuis van veel Nederlanders. „Kijk”, zegt hij terwijl hij de plattegrond en doorsnede van een middeleeuws kasteel laat zien. „Echt oude kastelen hebben heel vaak grote, hoge ruimtes in het hart en kleine ruimtes in de dikke muren en torens aan de buitenzijde. In het Funda Huis hebben we de Nederlandse doorzonwoning de ruimtelijke indeling gegeven van het middeleeuwse kasteel: een hal omringd door compacte ruimtes als de ‘torenkamer’ en de ’bedstee’. Zo is het Funda Huis een kruising geworden van het droomhuis en het rijtjeshuis, het reële huis van de gemiddelde Nederlander.”